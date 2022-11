Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τα τελευταία παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής διεξάγονται σήμερα στον 7ο και στον 8ο όμιλο. Παράλληλη μετάδοση των παιχνιδιών με ελεύθερη πρόσβαση στον ΑΝΤ1 και στην πλατφόρμα ANT1+.

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα (28/11) και η 2η αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με τη διεξαγωγή των τεσσάρων αγώνων στον 7ο και 8ο όμιλο, με την κατάσταση να παραμένει «ρευστή» στα περισσότερα γκρουπ, αφού μόνο η Γαλλία και έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στη φάση των νοκ άουτ.

Η Βραζιλία στον 7ο όμιλο και η Πορτογαλία στον 8ο όμιλο, θέλουν να σημειώσουν τις δεύτερες νίκες τους στο Μουντιάλ απέναντι σε Ελβετία και Ουρουγουάη αντίστοιχα, για να σφραγίσουν τα «εισιτήριά» τους για τη φάση των «16», ενώ η Σερβία και το Καμερούν παίζουν το τελευταίο... χαρτί τους για την πρόκριση μέσω της δεύτερης θέσης στον 7ο όμιλο.

Καμερούν-Σερβία (12:00)

Το πρώτο ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στο «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ Ουάκρα, όπου η Σερβία και το Καμερούν, οι δύο ηττημένοι της 1ης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο θα παίξουν τα... ρέστα τους για τους τρεις βαθμούς με το νικητή να συνεχίζει να ελπίζει για την πρόκριση και τον ηττημένο να μένει εκτός. Ο προπονητής του Καμερούν, Ριγκομπέρ Σονγκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Εντσάμ (χάνει τα δύο ματς του ομίλου), ενώ ο Ντράγκαν Στόικοβιτς θα ξεκινήσει αυτή τη φορά στο βασικό σχήμα τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΚΑΜΕΡΟΥΝ: Ονάνα, Φάι, Ενκουλού, Καστελέτο, Τολό, Ανγκουίσα, Οντούα, Χόνγκλα, Εμπεουμό, Τσούπο-Μότινγκ, Τόκο-Εκαμπί.

ΣΕΡΒΙΑ: Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μιλένκοβιτς, Βέλκοβιτς, Πάβλοβιτς, Ζίβκοβιτς, Γκούντελι, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μλαντένοβιτς, Τάντιτς, Βλάχοβιτς, Μίτροβιτς.

Ν. Κορέα-Γκάνα (15:00)

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν, η Νότια Κορέα των Χουάνγκ Ιν-μπεόμ και Χουάνγκ Ουί-τζο του Ολυμπιακού-με ένα βαθμό στο «σακούλι» της- θα παίξει εναντίον της Γκάνας που ψάχνει τους πρώτους βαθμούς της στη διοργάνωση. Οι Νοτιοκορεάτες έχουν ως μοναδικό πρόβλημα τον μικροτραυματισμό του Χουάνγκ-Χι-τσαν, ενώ οι Γκανέζοι θα παραταχθούν πλήρεις.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ν. ΚΟΡΕΑ: Σέουνγκ-γιού, Μουν-Χουάν, Μιν-γιαέ, Γουόνγκ-γκβον, Γιν-σου, Γιούνγκ, Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Να, Λι, Σον, Χουάνγκ, Ούι-τζο.

ΓΚΑΝΑ: Άτι Ζίγκι, Σεϊντού, Αμαρτέι, Ντζικού, Μπαμπά, Παρτέι, Σαμέντ, Μπουκαρί, Κούντους, Α. Αγιού, Ινιάκι Γουίλιαμς.

Βραζιλία-Ελβετία (18:00)

Χωρίς τον τραυματία Νεϊμάρ Τζούνιορ, ο οποίος χτύπησε στην ποδοκνημική και θα χάσει τα δύο επόμενα ματς του ομίλου, η Βραζιλία ποντάροντας στο momentum του Ριτσάρλισον και την ποιότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής της, θέλει να τελειώνει με την πρόκριση από τη 2η αγωνιστική, απέναντι στη σκληροτράχηλη Ελβετία στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας που θα διεξαχθεί στο «Stadium 974» της Ντόχα. Αμφίβολη είναι για τους Βραζιλιάνους και η συμμετοχή του Ντανίλο, ενώ απ’ την άλλη πλευρά οι Ελβετοί θα περιμένουν ως την τελευταία στιγμή για να δουν αν θα είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Οκαφόρ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Έντερ Μιλιτάο, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Άλεξ Σάντρο, Κασεμίρο, Φρεντ, Πακετά, Ραφίνια, Βινίσιους Τζούνιορ, Ριτσάρλισον.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Ζόμερ, Βίντμερ, Ακάνζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Σόου, Σακίρι, Βάργκας, Εμπολό.

Πορτογαλία-Ουρουγουάη (21:00)

Στο «Lusail Iconic Stadium» η Πορτογαλία με τον «αέρα» της νίκης της στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου απέναντι στην Γκάνα θέλει να «κλειδώσει» τη θέση της στους «16» με άλλο ένα «τρίποντο» απέναντι στην Ουρουγουάη. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξει χωρίς τους τραυματίες Μέντες και Ντανίλο Περέιρα, ενώ οι Ουρουγουανοί έχουν αμφίβολο τον Ρονάλντ Αραούχο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Κόστα, Κανσέλο, Ντίας, Ντανίλο, Γκερέιρο, Μπερνάρντο Σίλβα, Νέβες, Καρβάλιο, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Φέλιξ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: Ποκέτ, Κάσερες, Γοδίν, Χιμένες, Ολιβέρα, Βαλβέρδε, Μπεντανκούρ, Βετσίνο, Πελίστρι, Σουάρες, Νούνιες.

Τέσσερις αγώνες κάθε ημέρα στο Μουντιάλ 2022 μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου

Την Κυριακή, στον πρώτο αγώνα της ημέρας, η Κόστα Ρίκα σόκαρε την Ιαπωνία, ενώ λίγο αργότερα, το Μαρόκο έβαλε σε μπελάδες το Βέλγιο.

Στον απογευματινό αγώνα, η Κροατία “σάρωσε” τον Καναδά με ανατροπή

Στον τελευταίο αγώνα της Κυριακής, Ισπανία και Γερμανία τα άφησαν όλα ανοιχτά για την πρόκριση.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Δευτέρας

Την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν απευθείας τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στο ANT1+ :

12:00, Καμερούν - Σερβία

15:00, Νότια Κορέα – Γκάνα

18:00, Βραζιλία - Ελβετία

21:00, Πορτογαλία – Ουρουγουάη

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποφάσισε να μεταδώσει όλους τους αγώνες του FIFA World Cup Qatar 2022™ στον ΑΝΤ1 TV, παράλληλα με το ΑΝΤ1+ με σκοπό να μην χαθεί ούτε μία στιγμή από την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Το ΑΝΤ1+, εκτός από τους αγώνες, συνεχίζει να προσφέρει μια σειρά αποκλειστικών ταινιών της FIFA με όλη την ιστορία του Μουντιάλ, αποκλειστικές σειρές και ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στις ομάδες, τους πρωταγωνιστές και τα γήπεδα του FIFA World Cup Qatar 2022™, την εκπομπή «Football Stories», καθώς και τη σειρά ντοκιμαντέρ του Vice Greece για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ως εξής:

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

2ος όμιλος: Ουαλία-Ιράν 0-2

1ος όμιλος: Κατάρ-Σενεγάλη 1-2

1ος όμιλος: Ολλανδία-Ισημερινός 1-1

2ος όμιλος: Αγγλία-Η.Π.Α. 0-0

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

4ος όμιλος: Τυνησία-Αυστραλία 0-1

3ος όμιλος: Πολωνία-Σαουδική Αραβία 2-0

4ος όμιλος: Γαλλία-Δανία 2-1

3ος όμιλος: Αργεντινή-Μεξικό 1-0

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

5ος όμιλος: Ιαπωνία-Κόστα Ρίκα 0-1

6ος όμιλος: Βέλγιο-Μαρόκο 0-2

6ος όμιλος: Κροατία-Καναδάς 4-1

5ος όμιλος: Ισπανία-Γερμανία 1-1

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

7ος όμιλος: Καμερούν-Σερβία 12:00

8ος όμιλος: Ν. Κορέα-Γκάνα 15:00

7ος όμιλος: Βραζιλία-Ελβετία 18:00

8ος όμιλος: Πορτογαλία-Ουρουγουάη 21:00

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 8 ΟΜΙΛΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ολλανδία: 4

Ισημερινός: 4

Σενεγάλη: 3

Κατάρ: 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Αγγλία: 4

Ιράν: 3

ΗΠΑ: 2

Ουαλία: 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Πολωνία: 4

Αργεντινή: 3

Σ. Αραβία: 3

Μεξικό: 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Γαλλία: 6

Αυστραλία: 3

Δανία: 1

Τυνησία: 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ισπανία: 4

Ιαπωνία: 3

Κόστα Ρίκα: 3

Γερμανία: 1

6ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Κροατία: 4

Μαρόκο: 4

Βέλγιο: 3

Καναδάς: 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Βραζιλία: 3

Ελβετία: 3

Καμερούν: 0

Σερβία: 0

8ος ΟΜΙΛΟΣ - Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Πορτογαλία: 3

Ουρουγουάη: 1

Ν. Κορέα: 1

Γκάνα: 0