“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία: έκανα δωρεά ακινήτου, αλλά με εξαπάτησαν (βίντεο)

Τι αναφέρει στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο πατέρας ενός παιδιού με αναπηρία για την δωρεά ορόφου χιλιάδων τετραγωνικών, την παπαδιά, τον “άφαντο” π. Αντώνιο και τις εγγυήσεις που… δεν του δόθηκαν.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο κ. Θεόδωρος Αποστόλου, ο οποίος δώρισε στην «»Κιβωτό του Κόσμου», τον έναν από τους ορόφους ενός μεγάλου εμβαδού ακινήτου που διαθέτει στον Κηφισό, κοντά στην βασική δομή της «ΚτΚ», με «αντάλλαγμα» να βρει θαλπωρή, προστασία και φροντίδα ο γιός του, που είναι ανάπηρος.

Όπως είπε ο 79χρονος άνδρας, «εξαπατήθηκε» από τον π. Αντώνιο, τον οποίο γνωρίζει εδώ και 25 χρόνια και τον γνώρισε να μεταφέρει σακιά με τρόφιμα, ενώ τελευταία τον είδε να διάγει διαφορετικό βίο.

Όπως είπε, εντυπωσιάστηκε όταν είδε την δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», χώρο τον οποίο γνώριζε πριν από την μεταμόρφωση του, που όπως του είπε ο π. Αντώνιος έγινε από δωρεά μιας οικογένειας επιχειρηματιών.

Ο κ. Αποστόλου, μιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου ανέφερε πως ο όροφος που δώρισε ήταν εμβαδού 2.742 τετραγωνικών μέτρων και πως σκόπευε εάν όλα είχαν καλώς, να αφήσει και το υπόλοιπο κτήριο στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ωστόσο, όπως είπε, τον ξένισαν δύο πράγματα και θεωρεί πως εξαπατήθηκε από τους ανθρώπους της «Κιβωτού του Κόσμου». Ανέφερε πως όταν πήγαν με την παπαδιά στο συμβολαιογραφείο για την μεταβίβαση του ακινήτου, «υπήρχε όρος που ανέφερε πως για κάθε νομική διαφορά θα απευθύνομαι στην παπαδιά, σε μια διεύθυνση στο Πόρτο Ράφτη».

Ακόμη, όπως ανέφερε, ενώ ζήτησε έγγραφη εγγύηση και διασφάλιση πως το παιδί του θα είχε εσαεί την φροντίδα που θα έπρεπε με ευθύνη της «Κιβωτού του Κόσμου», του είπαν πως μπορούν να του δώσουν ένα χαρτί που να λέει πως «θα τον έχουν σαν «πασά» τον Γιάννη στην δομή», κάτι που όμως δεν διασφάλιζε πως κάτι τέτοιο θα γινόταν.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως βλάκα που πείστηκε από τους ανθρώπους της «Κιβωτού του Κόσμου» για την μεταβίβαση του ακινήτου, λέει ωστόσο πως δεν μετανιώνει, διότι έκανε την πράξη αυτή για να βοηθήσει παιδιά που έχουν ανάγκη.

