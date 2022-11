Υγεία - Περιβάλλον

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καταγγελίες για θανάτους και βασανιστήρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλλει η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων των τροφίμων στην δομή, για δεύτερο θάνατο μετά από εκείνον του 21χρονου Πάρη, αλλά και για κακοποιητικές συμπεριφορές προς τα ανάπηρα παιδιά.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα η κ. Ολυμπία Κόρδα, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τροφίμων της δομής για ΑμεΑ «Άγιος Δημήτριος», η οποία βρίσκεται σε δίνη εξελίξεων, μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Όπως είπε η κ. Κόρδα, «η δομή δημιουργήθηκε το 1974 και ο Σύλλογος το 1975. Είναι η πρώτη φορά που δεν μας θέλει η διοίκηση, δεν μας ενημερώνει. Τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν, είναι πολύ βαριά τα περιστατικά, τα περισσότερα παιδιά είναι κατάκοιτα».

«Καταγγείλαμε στην Εισαγγελία Ανηλίκων περιστατικά βασανισμού. Ένας υπάλληλος τάιζε ένα παιδί και πίσω της ένας τρόφιμος χτύπησε έναν άλλο τρόφιμο που έπεσε από το καρότσι και πήγε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο και μετά από 5 ημέρες κατέληξε», είπε η κ. Κόρδα, διευκρινίζοντας πως αυτό το περιστατικό έγινε με διαφορά ενός μηνός από τον θάνατο του 21χρονου Πάρη, που έχασε την ζωή του μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από υπάλληλο της δομής.

Συνεχίζοντας τις αναφορές σε περιστατικά που έχουν εντείνει την αγωνία των γονέων των τροφίμων, ανέφερε άλλο περιστατικό, λέγοντας ότι «έβγαλε ο φροντιστής βόλτα στο οικόπεδο τα παιδιά και ένα παιδί βρέθηκε από την Πυλαία στην Καλαμαριά, ξυπόλητο και «χαμένο» χωρίς να ξέρει που βρίσκεται», ενώ ανέφερε και ότι «υπάλληλος έκαψε τα χέρια τρόφιμου με καυτό νερό και του προκάλεσε τρίτου βαθμού εγκαύματα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία: έκανα δωρεά ακινήτου, αλλά με εξαπάτησαν (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Κολωνός: 5χρονος χαροπαλεύει μετά απο φωτιά σε διαμέρισμα