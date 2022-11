Υγεία - Περιβάλλον

Στο ΚΑΤ ο Σωτήρης Τσιόδρας μετά από ατύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητης Σωτήρης Τσιόδρας είχε ένα ατύχυμα που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

Ένα ατύχημα είχε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας με αποτελέσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσιοδρας, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι από τους ειδικούς της κλινικής Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω Άκρου, με επικεφαλής τον κ. Εμμανουήλ Φανδρίδη.

Ο καθηγητής έχει υποστεί επίσης τραύμα και στο πόδι, το οποίο θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - “Mundo nuevo”: Εκκένωση της κατάληψης κτηρίου από αναρχικούς (εικόνες)

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Βρετανία: ο Κάρολος, η Οικονομία και οι επενδύσεις