Φονική παράσυρση: Συγκλονίζουν οι γονείς της 21χρονης - Με βαριές κατηγορίες στον ανακριτή ο οδηγός

Ανείπωτος πόνος για την 21χρονη φοιτητήρια που παρασύρθηκε από ΙΧ. Τα λόγια των γονιών της και η επιθυμία για δωρεά οργάνων. Αλλάζουν οι κατηγορίες για τον 26χρονο και την 19χρονη.

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς της 21χρονης φοιτήτριας που βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ΙΧ στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πατέρας της 21χρονης φοιτήτριας, συγκλονίζει με όσα λέει για τον τραγικό θάνατο της κόρης του: "Ένας ασυνείδητος έκανε το παιδί μας άγγελο στον ουρανό επειδή δεν πέρασε από διάβαση."

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας, τόνισε ότι "φεύγοντας ήθελε να κάνει ακόμη ένα θαύμα να χαρίσει η ζωή", αναφερόμενη στη δωρεά οργάνων που αποφάσισαν μετά την απώλεια της Εμμανουέλας.

"Οι άνθρωποι αυτοί, επέλεξαν να δώσουν ζωή σε αντίθεση με κάποιους που επιλέγουν να δώσουν θάνατο. Ήλπιζαν σε ένα θαύμα που δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και επιθυμία της εκλιπούσης πραγματικά γιατί ήθελε σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι ήθελε να δώσει ζωή", αναφέρει ο Νικόλαος Ρουσόπουλος, δικηγόρος οικογένειας θύματος

Η 21χρονη, που φοιτούσε στο τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, έδωσε μάχη επί πέντε ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά υπέκυψε χθες στα βαρύτατα τραύματά της. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, οι γονείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της.

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στον τόπο καταγωγής της, τα Χανιά.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορουμένων, του 26χρονου οδηγού και της 19χρονης συνοδηγού του, για τη φονική παράσυρση της 21 ετών φοιτήτριας, την περασμένη εβδομάδα, στο ύψος της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, ο 26χρονος Αλβανός οδηγός, ο οποίος διώκεται -μεταξύ άλλων- για επικίνδυνη οδήγηση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν απολογήθηκε επί της ουσίας και αρκέστηκε στο να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της φοιτήτριας, η κηδεία της οποίας θα γίνει σήμερα στον τόπο καταγωγή της, στα Χανιά.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας η 19χρονη (ημεδαπή) συνοδηγός, η οποία βαρύνεται με την πράξη της συνέργειας στην επικίνδυνη οδήγηση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εισαγγελέας και ανακρίτρια θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση.

