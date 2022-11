Κόσμος

Κακοκαιρία - Ιταλία: αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Αγωνία υπάρχει και για τους αγνοούμενους, από τις φονικές πλημμύρες στο νησί Ίσκια.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας κήρυξε χθες Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πυκνοκατοικημένο νησί Ίσκια, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Νάπολη (νότια) και χτυπήθηκε την προηγουμένη από τρομακτική κατολίσθηση που προκάλεσαν ισχυρές βροχές, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους επτά νεκρούς.

«Ο απολογισμός των θυμάτων της κατολίσθησης στην Κασαμίτσιολα αυξήθηκε στους επτά νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πέντε», δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ ο νομάρχης της Νάπολης, ο Κλαούντιο Παλόμπα.

Στα θύματα της καταστροφής συγκαταλέγονται νεογέννητο και δυο παιδιά.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται συχνά στη χερσόνησο, έπειτα από σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή σφοδρές βροχοπτώσεις. Το μέτρο επιτρέπει ταχείες διαδικασίες για την κινητοποίηση κεφαλαίων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να γίνονται εσπευσμένες επεμβάσεις, ή για να δημιουργούνται δομές φιλοξενίας.

Η Κασαμίτσιολα, μικρή πόλη 8.000 κατοίκων τον χειμώνα, γνωστή για τις ιαματικές πηγές της, στο πολυτελές νησί Ίσκια, κοντά στο Κάπρι, είχε χτυπηθεί το 2017 από σεισμό ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από πολύ ισχυρότερο σεισμό στα τέλη του 19ου αιώνα.

Επιτόπου, πάνω από 200 μέλη της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων επιβολής της τάξης αναζητούσαν χθες αγνοούμενους, καθώς εκατοντάδες εθελοντές, με τη λάσπη ως τα γόνατα, προσπαθούσαν να καθαρίσουν δρόμους.

Κουφάρια και υπολείμματα αυτοκινήτων και λεωφορείων που συνέθλιψε η βίαιη κατολίσθηση λάσπης και βράχων ήταν λίγο ως πολύ παντού, ενώ μηχανήματα έργου προσπαθούσαν να διανοίξουν την πρόσβαση σε σπίτια, οχήματα, καταστήματα.

Καταστροφική αστικοποίηση

«Είναι μια κατάσταση που μας πονάει όλους (...) άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από το βουνό. Εδώ είναι νησί, κι ακόμα κι αν δεν γνωριζόμαστε στ’ αλήθεια όλοι, είναι σχεδόν σαν να γνωριζόμαστε», είπε ο Σαλβατόρε Λορίνι, 45 χρονών, που γεννήθηκε και ζει στην Ίσκια.

«Κατέβηκε το βουνό, καταστράφηκαν καταστήματα, οχήματα, ξενοδοχεία (...) το ίδιο πράγμα είχε ξαναγίνει πριν από εννιά χρόνια. Τώρα καθαρίζω το κατάστημα της πεθεράς μου», πρόσθεσε.

Η κατολίσθηση του Σαββάτου προκλήθηκε από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και πρόληψης, «διότι η φύση είναι η φύση, είχε γίνει κι ο σεισμός, αλλά λίγη πρόληψη» θα μπορούσε να είχε σώσει ζωές, σύμφωνα με τον κ. Λορίνι, που θα ήθελε να δει σύστημα προειδοποίησης παρόμοιο με τις σημαδούρες που ειδοποιούν ότι έρχεται τσουνάμι, αλλά να ειδοποιεί τους πολίτες για τις μετακινήσεις γης.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής — αν μπορούσα, θα έφευγα από την Κασαμίτσιολα, πλέον το βρίσκω δύσκολο να ζω εδώ. Παρότι πρέπει να πω πως το σπίτι μου άντεξε τον σεισμό, οι πλημμύρες (...)», είπε η Μαρία Γιάκονο, προσθέτοντας πως η καταστροφή της «ραγίζει την καρδιά».

«Βρίσκομαι πλησίον του πληθυσμού της νήσου Ίσκια που πλήττεται από πλημμύρες. Προσεύχομαι για τα θύματα, για αυτούς που υποφέρουν, για όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης», είπε από την πλευρά του ο πάπας Φραγκίσκος.

Για τον Τομάζο Μοραμάρκο, τον διευθυντή του Ινστιτούτου υδρογεωλογικής έρευνας και προστασίας, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων AGI, «στην Ίσκια η αστικοποίηση κατέστρεψε όλη την περιοχή».

«Όταν το νησί μπήκε στην περίοδο του μαζικού τουρισμού, η επέκταση των υποδομών έγινε με γεωμετρική πρόοδο, πνίγοντας όλα τα φυσικά στοιχεία του και καλύπτοντας τα πάντα με τσιμέντο», υπερθεμάτισε ο γεωλόγος Μάριο Τότσι στις σελίδες της εφημερίδας La Stampa, υπενθυμίζοντας πως στην Ίσκια έχουν ανεγερθεί δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα.

«Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να ζει σε κάποιες περιοχές και ότι κτίσματα που ανεγέρθηκαν σε επικίνδυνες περιοχές πρέπει να γκρεμιστούν», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Καμπανίας, ο Βιντσέντζο ντε Λούκα, στη δημόσια τηλεόραση RAI.

