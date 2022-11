Κόσμος

Αφγνανιστάν: Νεκρά παιδιά μετά από επίθεση Ταλιμπάν σε χωριό

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν όταν δυνάμεις των Ταλιμπάν επιτέθηκαν εναντίον χωριού κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νταϊκουντί του Αφγανιστάν πριν από δύο ημέρες, δήλωσε προεστός φυλής στο Γερμανικό Πρακτορείο χθες Κυριακή.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις συνελήφθησαν από τους μαχητές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Νωρίτερα, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) ανέφερε μέσω Twitter ότι τα τέσσερα παιδιά, όλα αγόρια, που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας μεταξύ ενός και δεκατεσσάρων ετών.

Κατά πληροφορίες, αιτία της επίθεσης των Ταλιμπάν στο χωριό Σιβάκ Σιμπάρ πιστεύεται πως ήταν η διένεξη δυο αντίπαλων ομάδων στην επαρχία, όπου ζουν κυρίως μέλη της εθνότητας των Χαζάρων.

Το Σάββατο, το καθεστώς των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν ένοπλοι αντάρτες και διέψευσε ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν παιδιά.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Μπιλάλ Καρίμι, υποστήριξε ότι οι άνδρες που σκοτώθηκαν αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύγκρουση σκοτώθηκε ένα μέλος των Ταλιμπάν και τραυματίστηκαν άλλα δύο.

