Καιρός: Χιόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)

"Μαγικές" εικόνες από τα πρώτα χιόνια. Η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα.

Ο χειμώνας μπήκε για τα καλά στην Ελλάδα, με αρκετές περιοχές να έχουν ντυθεί στα λευκά. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε Λάρισα, Γρεβενά, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα.

Στην πόλη της Κοζάνης η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής και αναμένεται να γίνει εντονότερη, ενώ ο υδράργυρος πλησιάζει τον 1 βαθμό κελσίου.

Παράλληλα, χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής και στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, με τη θερμοκρασία να είναι αρκετά χαμηλή, στους 2 βαθμούς Kελσίου.

Στα λευκά ντύθηκε και η Σαμαρίνα Γρεβενών με ήδη χιόνι έχει ξεπεράσει τους 15 πόντους.

Ντυμένες στα «λευκά» ξύπνησαν το πρωί της Δευτέρας ορεινές περιοχές της Λάρισας, αφού καλύφθηκαν από χιόνι.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Λιβάδι Ελασσόνας όπου το χιόνι «το έχει στρώσει» και μέσα στην κοινότητα, ενώ η θερμοκρασία νωρίτερα ήταν στους 0 βαθμούς.

Μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και χιονοπτώσεις

Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, τοπικές καταιγίδες στο Αιγαίο και παροδικές χιονοπτώσεις σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, με εξαίρεση την Δυτική Ελλάδα όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις, τα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα θα συνεχιστούν έως και το τέλος της ημέρας, ενώ ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται τοπικά να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα, στις Ανατολικές Κυκλάδες και ενδεχομένως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης.

Το αναμενόμενο επεισόδιο είναι Κατηγορίας 3, όσον αφορά τον Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης(Regional Precipitation Index - RPI).

Πηγή: kozanimedia.gr, kozan.gr, Πρωινη Εφημεριδα Λιβαδιου

