Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του

Τι υποστήριξε ο πατέρας των τριών αγοριών, για την φωτιά στο διαμέρισμα. Διασωληνωμένο με πολυοργανική ανεπάρκεια νοσηλεύεται το 5χρονο αγόρι.

Στη σύλληψη του πατέρα του 5χρονου παιδιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του «Αττικόν» σε πολύ σοβαρή κατάσταση προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας λίγες ώρες μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Αλκυόνης στον Κολωνό.

Ο πατέρας του παιδιού κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο πατέρας υποστηρίζει ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από έναν αναπτήρα με τον οποίο έπαιζε στον καναπέ του σπιτιού το ένα από τα μεγαλύτερα αδέρφια του 5χρονου αγοριού, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για φωτιά από μάτι της κουζίνας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση του παιδιού είναι «πολύ σοβαρή, απελπιστικά άσχημη, είναι διασωληνωμένο με πολυοργανική ανεπάρκεια».

Ο πατέρας του 5χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, αρχικά είπε στους πυροσβέστες ότι ότι ήταν στην είσοδο του κτηρίου για να ξεκουραστεί από την εργασία τους στις ελιές αλλά στη συνέχεια τους είπε ότι ήταν στο διαμέρισμα και έβγαλε τα παιδιά ο ίδιος.

Μαζί με το 5χρονο παιδί στο διαμέρισμα της οδού Αλκυόνης βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αδέλφια του ηλικίας 8 και 12 ετών τα οποία κατάφεραν να βγουν από το διαμέρισμα, λίγο πριν φτάσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

