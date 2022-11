Life

Θεσσαλονίκη - Revenge porn: καταδικάστηκε άνδρας που εκβίαζε την πρώην σύντροφό του

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο και γιατί ελήφθη η απόφαση αυτή.

Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 9.000 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων της πρώην συντρόφου του, είχε διαρρεύσει φωτογραφίες revenge porn.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν η γυναίκα έλαβε σε μήνυμα στον λογαριασμό της στο Facebook από άγνωστο προφίλ τον Αύγουστο του 2017, τέσσερις προσωπικές της φωτογραφίες, με τον αποστολέα να την απειλεί πως θα διαρρεύσουν, εάν δεν συνευρεθεί μαζί του ερωτικά.

Σύμφωνα με την ίδια, επρόκειτο για υλικό το οποίο κατείχε ο κατηγορούμενος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε διακόψει τη σχέση το 2015.

Σε κατάσταση σοκ η νεαρή κοπέλα μετά το περιστατικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί με τον κατηγορούμενο, ώστε να τον ρωτήσει εάν κρύβεται ο ίδιος πίσω από το άγνωστο προφίλ, αλλά και να του θυμίσει πως της είχε αναφέρει ότι είχε σβήσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Ο κατηγορούμενος τότε το αρνήθηκε και της είχε απαντήσει αρχικά πως «ίσως επειδή έκανα φορμάτ στο λάπτοπ και τις είχα εκεί μέσα, της πήραν από το κατάστημα».

Το θύμα προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία αλλά και σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπίσει το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε τον άγνωστο λογαριασμό και της έστειλε τις προσωπικές της φωτογραφίες.

Στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος παρουσίασε μία εντελώς διαφορετική ιστορία, καθώς ισχυρίστηκε ότι τον Δεκέμβριο του 2014, μπήκαν κλέφτες στο σπίτι του πατέρα του, οι οποίοι άρπαξαν τραπεζικές κάρτες, ρολόγια και χρυσαφικά, αλλά μεταξύ αυτών και μια ασημί φωτογραφική κάμερα μάρκας Olympus, που υπήρχαν κι εκεί οι προσωπικές φωτογραφίες του θύματος. Ωστόσο, ο ίδιος δεν μοιράστηκε ποτέ το περιστατικό με την γυναίκα, παρόλο που εκείνο το διάστημα διατηρούσαν σχέση.

Η νεαρή κοπέλα βέβαια, αντέκρουσε το συγκεκριμένο επιχείρημα καθώς το φωτογραφικό υλικό είναι από το 2015, κάτι το οποίο διαπίστωσε από το διαφορετικό χρώμα των μαλλιών της.

«Η κοινωνία πλέον δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές»

Η δικηγόρος του θύματος, Άρτεμις Διαλυνά, ανέφερε ότι πρόκειται για μια δίκαιη και πρωτοποριακή απόφαση, δεδομένου ότι ενώ το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος τα στοιχεία, καταδικάστηκε με κάθε αυστηρότητα. «Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης, ικανοποιήθηκε το περί δικαίου αίσθημα αλλά και ανακουφίστηκε η ίδια η εντολέας μας, η οποία για χρόνια ολόκληρα ταλαιπωρούταν στην ιδέα ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει δει αυτές τις φωτογραφίες και φοβόταν ακόμη και την σκιά της.

Τέτοια φαινόμενα είναι κατάπτυστα, δεν μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται τα συναισθήματα και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο εκάστοτε σύντροφος και να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες είναι καταστροφικές τόσο για την ψυχική υγεία αλλά και για το οικονομικό, κοινωνικό, επαγγελματικό μέλλον του ανθρώπου. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές από την κοινωνία».

«Ας ελπίσουμε πως αυτή η απόφαση θα φτάσει στα αυτιά όλων των δραστών»

Παράλληλα, ο Νάσος Διαλυνάς, δικηγόρος της γυναίκας, τόνισε πως τα δικαστήρια απέδειξαν ότι είναι ευαίσθητα στο θέμα του revenge porn και στην προβολή των προσωπικών δεδομένων, και στην συγκεκριμένη περίπτωση μιας νέας κοπέλας. «Σεβάστηκαν απόλυτα τα συνταγματικά δικαιώματα με μία αυστηρή απόφαση, η οποία εκτός του έχει ως στόχο να τιμωρήσει και να σωφρονίσει τον δράστη, στέλνει και ένα μήνυμα ότι η ελληνική κοινωνία και δικαιοσύνη τίθενται απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές με αυστηρότητα και με συνέπεια στην προστασία των ανθρώπων και των δικαιωμάτων αυτών. Στο δικαστήριο τηρήθηκε μία διαδικασία αναλυτικότατη και απεφάνθη σεβόμενο τα δικαιώματα και του ατόμου που επλήγη αλλά και του ίδιου του κατηγορουμένου. Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα αυτό θα φτάσει στα αυτιά όλων των επόμενων δραστών ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα».

