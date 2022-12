Οικονομία

Ρεύμα: Νέος τρόπος υπολογισμού των λογαριασμών από το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων για το δίκτυο διανομής ρεύματος τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου. Πώς διαφέρει από την προηγούμενη

Νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων για το δίκτυο διανομής ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ) τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προκρίνει τη χρέωση των καταναλωτών με κριτήριο (κατά κύριο λόγο) την ισχύ των εγκαταστάσεών τους και λιγότερο το ύψος της κατανάλωσης.

Συνολικά, το ποσό που θα εισπράξει ο Διαχειριστής από τους καταναλωτές δεν αλλάζει. Όμως η νέα μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων - όπως εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας - μπορεί να δημιουργήσει κίνητρο σε καταναλωτές που έχουν υπερδιαστασιολογήσει τις παροχές τους (π.χ. έχουν τριφασικές παροχές ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μονοφασικές), να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, στις ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται και τα δύο μοντέλα για τον υπολογισμό των χρεώσεων δικτύου: από χρεώσεις με βάση αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνεται (Κύπρος, Λιθουανία, Ρουμανία) μέχρι αποκλειστικά την ισχύ (Ιταλία). Όμως η τάση σύμφωνα με τις εκθέσεις την ευρωπαϊκών αρχών κατατείνει σε χρεώσεις με βάση την ισχύ της εγκατάστασης, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα και τις χρεώσεις δικτύου για τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων που πολλαπλασιάζονται στους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς δρόμους.

Στην Ελλάδα οι χρεώσεις δικτύου σήμερα αντιστοιχούν κατά 80 % στην ενέργεια, ποσοστό που από το 2023 σύμφωνα με την απόφαση της ΠΑΕ θα περιοριστεί σε 10 % με το υπόλοιπο 90 % να συναρτάται με την ισχύ της εγκατάστασης.

Αυτήν την εβδομάδα εξάλλου, η Αρχή αναμένεται να ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνεργασία με καταναλωτικές οργανώσεις που θα περιλαμβάνει βίντεο, φυλλάδιο και δικτυακό τόπο στον οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να δηλώνουν τις οικιακές συσκευές (κουζίνα, κλιματιστικό, θερμοσίφωνα κλπ.) και τις ώρες ημερησίως που τις χρησιμοποιούν, το τιμολόγιο του προμηθευτή τους και να βλέπουν το κόστος χρήσης ανά συσκευή αλλά και την εξοικονόμηση που μπορούν να έχουν αντικαθιστώντας τις συσκευές τους με ενεργειακά αποδοτικές ή μεταφέροντας την κατανάλωση στις νυχτερινές ώρες (εφόσον έχουν μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης).

Για τους μεγάλους καταναλωτές, επίκειται η ενεργοποίηση πλατφόρμας από τον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή προσφορών μείωσης της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής (6-9 μ.μ.) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος τις συγκεκριμένες περιόδους κατά 5 %.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Χάκα για την ΑΟΖ και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Κάνιε Γουέστ: Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του