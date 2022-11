Κόσμος

Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να “χωθεί” στην Αίγυπτο

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος για τις σχέσεις της χώρας του με την Αίγυπτο, σε συνέχεια της νέας συμφωνίας της Αθήνας με το Κάιρο. Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να εμπλακεί στην Αίγυπτο, δεν θα αφήσουμε αυτή τη δυναμική σε άλλους, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε νέους στο Ικόνιο.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη δυναμική (στην Αίγυπτο) σε άλλους. Θέλω να πω, δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να εμπλακεί εδώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξουν καλές εξελίξεις», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχη. Στρέφεται συνεχώς εναντίον μας, μιλάει με ακατάλληλο τρόπο και επίσης κάνουν εκστρατείες στην ΕΕ εναντίον της Τουρκίας».

Για τις σχέσεις Τουρκίας με Αίγυπτο και Συρία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Τώρα, το επόμενο διάστημα, ακριβώς όπως έφτιαξαν οι σχέσεις με την Αίγυπτο, με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να φτιάξει και με τη Συρία. Δεν υπάρχει χώρος για κακίες στην πολιτική».

"Χουριέτ": νέο βήμα της Αθήνας κατά της Λιβύης

Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα που θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τη Λιβύη, μετά τη διπλωματική κρίση που προκάλεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο αεροδρόμιο της Τρίπολης την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει σε άρθρο της η τουρκική εφημερίδα "Χουριέτ"

Σύμφωνα με το άρθρο, "Με μια νέα NAVTEX, που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο, η Ελλάδα επέκτεινε την περιοχή σεισμικών ερευνών της αμερικανικής εταιρείας Exxon Mobil στα νοτιοδυτικά της Κρήτης προς τη Λιβύη. Η Ελλάδα, που είχε καθορίσει τις περιοχές έρευνας της αμερικανικής Mobil Exxon στην πρώτη NAVTEX, που δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου, με τρόπο που δεν θα προκαλούσε την αντίδραση της Λιβύης, τώρα περιμένει την αντίδραση που μπορεί να έρθει από την Τρίπολη μετά από αυτό το νέο βήμα.

Οι τοποθεσίες έρευνας για τη νέα NAVTEX που δημοσιεύτηκε καθορίστηκαν με βάση τον ελληνικό ισχυρισμό ότι μικρά νησιά όπως η Γαύδος, ανοιχτά της Κρήτης, έχουν υφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση της Λιβύης αντέδρασε το 2019 στον ισχυρισμό ότι μικρά νησιά νότια της Κρήτης έχουν υφαλοκρηπίδα. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, οι διεθνείς πρακτικές απαιτούν να λαμβάνεται ως βάση η «μεσαία γραμμή».

Ψεύτικες κατηγορίες κατά της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας απηύθυνε επίσης ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο Δένδιας κατηγόρησε τις πολιτικές της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία".

Al Ahram: H Αίγυπτος απορρίπτει τουρκικές έρευνες για αέριο σε ελληνικά και κυπριακά ύδατα

Η αιγυπτιακή εφημερίδα Al Ahram σε βασικό άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, επισημαίνει τι χωρίζει τις δύο πλευρές, καταδεικνύοντας ότι θα χρειαστούν πολλές υποχωρήσεις από πλευράς Τουρκίας, ειδικά στη Λιβύη, για να «ξανακτιστούν» οι γέφυρες και να δοθεί τέλος στη «ρήξη» όπως την ονομάζει ο Ερντογάν, αναφέροντας, μεταξύ άλλων:

«Οι εντάσεις μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας επανεμφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου αφότου η Τουρκία υπέγραψε μια σειρά προκαταρκτικών οικονομικών συμφωνιών με την κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης που εδρεύει στην Τρίπολη για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ύδατα της Λιβύης στη Μεσόγειο. Η Αίγυπτος έχει απορρίψει αυτές τις συμφωνίες μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης, λέγοντας ότι η εντολή του GNU έχει λήξει και ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Το Κάιρο έχει επίσης απορρίψει προηγούμενες συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης που υπογράφηκαν μεταξύ της Άγκυρας και μιας προηγούμενης κυβέρνησης στην Τρίπολη ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Αίγυπτος έχει επίσης απορρίψει τις πρόσφατες τουρκικές προσπάθειες για έρευνες φυσικού αερίου σε περιοχές στην ανατολική Μεσόγειο που το Κάιρο αναγνωρίζει ως μέρος των κυπριακών και ελληνικών υδάτων».





