Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Λαϊκή οργή για τα απανωτά lockdown (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Κίνα για τα αυστηρά lockdown. Σάλος με την σύλληψη δημοσιογράφου. Τι σημαίνουν οι διαμαρτυρίες με τα λευκά χαρτιά.

Στους δρόμους αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, στο διαδίκτυο λογοκρισία: οι αρχές στην Κίνα προσπαθούσαν σήμερα να περιορίσουν το κίνημα οργής πρωτοφανών διαστάσεων που ξέσπασε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κατά των υγειονομικών περιορισμών.

Χθες, Κυριακή, πλήθος διαδηλωτών, απαντώντας σε εκκλήσεις που έγιναν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, βγήκαν στους δρόμους του Πεκίνου, της Σανγκάης και της Ουχάν.

Μεταξύ των συνθημάτων που φώναζαν ήταν: «Όχι τεστ covid, πεινάμε!», «Σι Τζινπίνγκ, παραιτήσου!», ή «Όχι στα lockdown, θέλουμε ελευθερία», αλλά και συνθήματα κατά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι κινητοποιήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της έκρηξης της λαϊκής οργής η οποία δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται τους τελευταίους μήνες στην Κίνα, τη μοναδική μεγάλη παγκόσμια οικονομία που εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής covid», με απανωτά lockdown και σχεδόν καθημερινά μοριακά τεστ για τον πληθυσμό.

Rare nationwide protests have broken out in multiple cities in China. Many demonstrators expressed frustration over stringent Covid lockdowns, while others demanded freedom of speech and even the removal of China's leader, Xi Jinping. https://t.co/dT6CQepqAD pic.twitter.com/fj7vSDcMQ5 — The New York Times (@nytimes) November 27, 2022

Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντζιάνγκ, αποτέλεσε καταλύτη για πολλούς Κινέζους, με αρκετούς να καταγγέλλουν ότι λόγω των υγειονομικών περιορισμών εμποδίστηκε το έργο των διασωστών.

Όμως στις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου ακούστηκαν και συνθήματα που είχαν ως αίτημα περισσότερες πολιτικές ελευθερίες, ή ακόμη για την παραίτηση του Σι, η θητεία του οποίου στην προεδρία ανανεώθηκε πρόσφατα για τρίτη φορά.

Αστυνομική παρουσία

Σήμερα το πρωί αστυνομικοί ήταν ανεπτυγμένοι στο Πεκίνο και τη Σανγκάη κοντά στα σημεία όπου χθες είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις.

Στη Σανγκάη δύο άνθρωποι συνελήφθησαν κοντά στην οδό Ουρούμτσι, όπου χθες είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, με αστυνομικό να εξηγεί ότι ένας εξ αυτών «δεν υπάκουσε στις εντολές μας».

Οι αστυνομικοί επίσης απομάκρυναν από το σημείο άλλους που έφταναν εκεί και τους ζητούσαν να σβήσουν από τα κινητά τους τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει.

Η αστυνομία της πόλης δεν έχει διευκρινίσει ακόμη πόσοι συνελήφθησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Χθες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν λουλούδια ή λευκές κόλλες χαρτί, σύμβολα της διαμαρτυρίας κατά της λογοκρισίας. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν.

Κοντά στον ποταμό Λιανγκμά στο Πεκίνο, όπου περισσότεροι από 400 νέοι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ επί πολλές ώρες φωνάζοντας μεταξύ άλλων «Είμαστε όλοι κάτοικοι της Σιντζιάνγκ», ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα της αστυνομίας, ενώ μέλη των δυνάμεων της τάξης έκαναν περιπολία κατά μήκος του ποταμού.

«Αυτή η διαδήλωση ήταν καλή», δήλωσε μια γυναίκα περίπου 20 ετών, λέγοντας ότι την παρακολούθησε από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Έστειλε το μήνυμα ότι οι άνθρωποι κουράστηκαν από αυτούς τους υπερβολικούς περιορισμούς», πρόσθεσε η νεαρή που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της.

«Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και θα χαλαρώσει την πολιτική της για να καταφέρει να αντεπεξέλθει», εκτίμησε η ίδια.

Η λογοκρισία πάντως έχει ξεκινήσει: στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε πληροφορία που αφορούσε αυτές τις κινητοποιήσεις είχε διαγραφεί σήμερα το πρωί. Στον ιστότοπο Weibo οι αναζητήσεις με τις λέξεις- κλειδί «ποταμός Λιανγκμά» και «οδός Ουρούμτσι» δεν παρουσίαζαν κανένα αποτέλεσμα.

«Σημείο βρασμού»

Λόγω του αυστηρού ελέγχου των πληροφοριών από τις κινεζικές αρχές και των περιορισμών στις μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο συνολικός αριθμός των διαδηλωτών.

Όμως τέτοιου είδους κινητοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σπάνιες στην Κίνα εξαιτίας της καταστολής οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καντόνα, την Τσεγκντού και το Χονγκ Κονγκ, αλλά και την Ουχάν, την πόλη όπου εντοπίστηκε στο τέλος του 2019 το πρώτο κρούσμα covid-19.

Η Λαϊκή Ημερησία, η επίσημη εφημερίδα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, δημοσίευσε σήμερα ένα άρθρο με το οποίο προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο «παράλυσης» και «κούρασης» εξαιτίας της πολιτικής «μηδενικής covid», χωρίς ωστόσο να ζητεί αυτή να αλλάξει.

«Οι άνθρωποι έχουν πλέον φτάσει στο σημείο βρασμού διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στον δρόμο προς το τέλος της πολιτικής μηδενικής covid», εξήγησε ο Άλφρεντ Γου Μουλουάν ειδικός στην κινεζική πολιτική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Το κόμμα υποτίμησε την οργή του λαού», πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές και τα ασιατικά χρηματιστήρια άνοιξαν σήμερα το πρωί με πτώση.

Hundreds of people in Beijing and Shanghai are protesting China's zero-Covid policy.



Many are also calling for Xi Jinping's resignation in extremely rare street demonstrations against the country's leadership. pic.twitter.com/dkBVTQq3V9 — DW News (@dwnews) November 28, 2022

Ελβετός δημοσιογράφος περικυκλώθηκε από κινέζους αστυνομικούς την ώρα που βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση

Ένας ανταποκριτής του εθνικού τηλεοπτικού σταθμού της Ελβετίας RTS προσεγγίστηκε από την αστυνομία την ώρα που έδινε την ανταπόκρισή του σε απευθείας σύνδεση για τις διαδηλώσεις στην Κίνα που έχουν ξεσπάσει κατά της αυστηρής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα για την ανάσχεση της COVID.

Ο Μίχαελ Πόικερ νόμισε ότι θα συλλαμβανόταν από τους τρεις αστυνομικούς που τον είχαν περικυκλώσει την ώρα που εκείνος μετέδιδε.

"Θα με πάνε στο αστυνομικό τμήμα ύστερα απ'αυτό", είπε κοιτάζοντας την κάμερα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αργότερα ότι ο Πόικερ δήλωσε ότι είναι δημοσιογράφος και έπειτα απ΄αυτό οι αστυνομικοί έφυγαν χωρίς να συλλάβουν τον ίδιο ή τον εικονολήπτη του.

Χθες Κυριακή, το BBC μετέδωσε ότι η κινεζική αστυνομία επιτέθηκε και συνέλαβε έναν από τους δημοσιογράφους του δικτύου, ο οποίος κάλυπτε μια διαδήλωση στη Σανγκάη, και έπειτα από αρκετές ώρες τον άφησε ελεύθερο.