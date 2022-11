Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: έκρυβαν ηρωίνη στην πόρτα του αυτοκινήτου (βίντεο)

Το ανδρόγυνο, που μετέφερε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, τα έκρυβε στις πόρτες του αυτοκινήτου.

Ένα ζευγάρι συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ο 34χρονος και η 32χρονη σύζυγός του, μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός της ελληνικής επικράτειας, είχαν ως ρόλο την παραλαβή των παράνομων ουσιών από την Αθήνα και την περαιτέρω μεταφορά και διακίνησή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην περιοχή του Βόλου και ύστερα από έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στα τοιχώματα, εσωτερικά της πόρτας του οδηγού και του συνοδηγού, δέκα δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους άνω των δέκα κιλών και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους.

Επιπλέον, στην κατοχή της 32χρονης βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

