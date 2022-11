Οικονομία

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: ετοιμάζεται νέα αποστολή στην Μεσόγειο

Τι είπε ο Τούρκος Υπ. Ενέργειας για την έρευνα που έκανε το πλωτό γεωτρύπανο το προηγούμενο διάστημα. Τι ζήτησε από Ισραήλ και Αίγυπτο, παράλληλα με το “χτύπημα” του Ερντογάν για το Κάιρο.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Kanal7 ό,τι το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» προετοιμάζεται για την νέα αποστολή του στην Μεσόγειο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία.

«Το γεωτρύπανο “Σουλτάνος Αμπντουλχαμίντ Χαν” ολοκλήρωσε την πρώτη του γεώτρηση στη Μεσόγειο. Οι συνεργάτες μας αξιολογούν και αναλύουν τα στοιχεία που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Τώρα στο λιμάνι Τασουτζού γίνονται οι προετοιμασίες για τη νέα αποστολή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ντονμέζ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, απευθυνόμενος στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, που πραγματοποιούν έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ντονμέζ πρότεινε να περάσουν το αέριο που θα βρουν μέσω Τουρκίας.

«Έχουμε πει σε αυτές τις χώρες εδώ και πολύ καιρό, ειδικά αν υλοποιήσουμε αυτό το έργο μας για το κέντρο φυσικού αερίου, μπορούν εύκολα να μεταφέρουν αυτό το αέριο στην Τουρκία και να το εμπορευτούν εδώ. Αυτή η αγορά θα είναι διαφανής και αξιόπιστη. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε μια αγορά που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πλευρών», ανέφερε ο κ. Ντονμέζ, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν έστελνε νέο «μήνυμα» προς πολλούς αποδέκτες, στον απόηχο της νέας συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου, που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.

