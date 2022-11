Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Γαλλία: Ο Βαράν για τον αντίπαλο στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δηλώσεις του ο κεντρικός αμυντικός, ερωτηθείς για την προτίμηση του σχετικά με την ομάδα που θα επιθυμούσε να βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Γαλλίας.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ, καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες του 4ου ομίλου και κατά 99,9% θα καταλάβει την πρώτη θέση.

Στην «διασταύρωση» για τον αγώνα νοκ-άουτ... περιμένει τον δεύτερο του 3ου ομίλου, όπου συμμετέχουν η Αργεντινή, η Πολωνία, το Μεξικό και η Σαουδική Αραβία, με τις τέσσερις ομάδες να έχουν ελπίδες για τις δύο προνομιούχες θέσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, Ραφαέλ Βαράν, δεν έχει κάποια προτίμηση: «Θα δούμε τον αντίπαλο μας. Θα πρέπει να παίξουμε με μεγάλες ομάδες για να πάμε μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Δεν έχω καμία προτίμηση. Η ομάδα μας είναι ήρεμη και βασιζόμαστε σε αυτήν τη νοοτροπία. Έχουμε αυτήν την... μανία να νικήσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Ισχυρές βροχές, κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τετάρτης σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+

Ο “Μπάιντεν του Πειραιά”... μοιάζει πολύ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ! (βίντεο)