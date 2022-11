Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Γερμανία: το αρνητικό ρεκόρ και η τηλεθέαση με την Ισπανία

Πόσα εκατομμύρια Γερμανοί παρακολούθησαν το ματς με την Ισπανία. Ποιον "κακο δαίμονα θέλουν να αποφύγουν τα "πάντσερ" στον επόμενο αγώνα.

Περίπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι, συντονίστηκαν στην κάλυψη του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ZDF για να δουν την Γερμανία να παίζει με την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας μέτρησης κοινού AGF.

Ο Γερμανός, Νίκλας Φούλκρουγκ, ισοφάρισε στο 83ο λεπτό του αγώνα, ο οποίος προβλήθηκε στις 20:00 (ώρα Βερολίνου), διατηρώντας τις ελπίδες της εθνικής ομάδας, για πρόκριση στις «16» της διοργάνωσης.

Τον πρώτο αγώνα της ομάδας του Χάνσι Φλικ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, που έγινε στις 23 Νοεμβρίου και στον οποίο η Ιαπωνία νίκησε με 2-1 τους τέσσερις φορές πρωταθλητές κόσμου, παρακολούθησαν 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Γερμανία.





Το αρνητικό ρεκόρ που θέλει να αποφύγει η Γερμανία

Η Γερμανία παραμένει «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ και συνεχίζει να ελπίζει ότι θα... μακροημερεύσει στην διοργάνωση. Η ήττα στην πρεμιέρα από την Ιαπωνία έβαλε σε... περιπέτειες τα «πάντσερ», καθώς κινδυνεύουν να δημιουργήσουν το αρνητικότερο ρεκόρ για την εθνική Γερμανίας, στην Ιστορία των Μουντιάλ.

Μετά το... φιάσκο του 2018, όπου η Γερμανία κατέλαβε την τελευταία θέση στον όμιλο, η ομάδα του Χάνσι Φιλκ, έχει την δυνατότητα να... αποδείξει, ότι στα γήπεδα της Ρωσίας, οι Γερμανοί, δεν είχαν «πιάσει πάτο».

Σε περίπτωση που στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Κόστα Ρίκα δεν νικήσουν, τότε θα έχουν κάνει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών στη φάση των ομίλων, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία τους, δεν θα έχουν σημειώσει νίκη στον όμιλο.

