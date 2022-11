Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Τσουχτερά πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων μετά από ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη, σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021) στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

