Τουρισμός: Στο Ριάντ ο Κικίλιας για το WTTC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O υπουργός Τουρισμού στο περιθώριο της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τους CEOs των αεροπορικών εταιρειών της Σαουδικής Αραβίας.

Στο Ριάντ έχει μεταβεί ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, όπου θα συμμετέχει στην 22η Σύνοδο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιωτών και Τουρισμού (WTTC).

O υπουργός Τουρισμού στο περιθώριο της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τους CEOs των αεροπορικών εταιρειών της Σαουδικής Αραβίας με στόχο τη δρομολόγηση νέων συνεργασιών και την αύξηση των απευθείας πτήσεων. Επίσης θα έχει σειρά επαφών με παράγοντες της τουριστικής αγοράς για την περαιτέρω προβολή της χώρας μας αλλά και με επιχειρηματίες αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Saudia, Ibrahim Al Koshy και στη συνέχεια με τον Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπα Ahmed Al Khateeb.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν πάνω από 2.000 υψηλού επιπέδου αντιπρόσωποι του ταξιδιωτικού κλάδου από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών στελεχών, επιχειρηματιών και σημαντικών παραγόντων του παγκόσμιου τουρισμού με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη διαμόρφωση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου τουριστικού μοντέλου.

Participation of ???? at the Global leaders Dialogue of @WTTC Global Summit in Riyadh.

The future of tourism.

Sustainability, investments, employment at the forefront. pic.twitter.com/spwiPusdXf