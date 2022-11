Life

Χριστούγεννα - Σύνταγμα: Πότε θα φωταγωγηθεί το δέντρο ύψους 21 μέτρων

Για περισσότερο από έναν μήνα, οι Αθηναίες, οι Αθηναίοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές γιορτινές εμπειρίες, σε κάθε σημείο της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Και αυτά τα Χριστούγεννα, η Αθήνα “πλημμυρίζει” με λάμψη και φως! Από άκρη σε άκρη, η ατμόσφαιρα χαράς και γιορτής είναι διάχυτη στις γειτονιές με τον εντυπωσιακό στολισμό της πόλης να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου, κατά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Κόντρα στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η δημοτική αρχή της Αθήνας, έχοντας αντικαταστήσει ήδη από τις δύο προηγούμενες χρονιές το σύνολο του χριστουγεννιάτικου φωτισμού της πόλης με led, καταφέρνει να εξασφαλίσει Χριστούγεννα χωρίς “εκπτώσεις” στη λάμψη και το φως. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, φτάνει το ύψος του 80% συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αναφέρει: «Το επίκεντρο της γιορτής, τα φετινά Χριστούγεννα, είναι οι 129 γειτονιές της πόλης. Από εκεί ξεκινάμε, φωτίζοντας άπλετα με λαμπερά στολίδια τους δρόμους και τις πλατείες, και στέλνοντας για μία ακόμη φορά μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας σε όλες τις Αθηναίες και σε όλους τους Αθηναίους. Σεβόμενοι την κρίση κι έχοντας αντικαταστήσει εγκαίρως όλα τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά με led, κρατάμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη, χωρίς να χρειαστούν περικοπές. Παράλληλα με τον λαμπερό στολισμό διαμορφώσαμε -σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς μας- ένα δυναμικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε μία μεγάλη γιορτινή σκηνή για μικρούς και μεγάλους. Αυτά τα Χριστούγεννα, μάς βρίσκουν και πάλι όλους μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Ας είναι τα καλύτερα!».

Φωτεινοί δρόμοι από τις γειτονιές μέχρι το κέντρο

Συνολικά 120 χλμ., -περισσότερα κατά 15.000 μέτρα από πέρυσι- θα είναι το μήκος στα χριστουγεννιάτικα φώτα που ήδη ανάβουν στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Αθηναίων. Εντυπωσιακά δέντρα και κατασκευές θα στολίσουν 35 πλατείες και στις επτά δημοτικές κοινότητες, ενώ τη λαμπερή εικόνα της Αθήνας, θα συμπληρώσουν οι εναέριες και επιστήλιες διακοσμητικές κατασκευές -συνολικά 6.000 στον αριθμό. Επίσης, οι κολώνες στους δρόμους διακοσμούνται με φωτοσωλήνες που το μήκος τους φτάνει τα 60 χλμ.

Το έλατο ύψους 21 μέτρων από το Καρπενήσι – Φωταγωγείται την ερχόμενη Πέμπτη

Η φωταγώγηση της Αθήνας θα κορυφωθεί με το άναμμα του εντυπωσιακού δέντρου την 1η Δεκεμβρίου, στις 19.15, στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή η ξεχωριστή γιορτή, φέτος θα λάβει διεθνή χαρακτήρα, καθώς δήμαρχοι από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν με τον Δήμαρχο Αθηναίων στη φωταγώγηση του δέντρου, στέλνοντας όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης, ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.

Σημειώνεται ότι το πανέμορφο έλατο που και φέτος «ταξίδεψε» στην Αθήνα από το Καρπενήσι, φωτίζεται από 40.000 λαμπάκια, μήκους 5 χλμ. και διακοσμείται με εκατοντάδες μπάλες και στολίδια.

Γιορτινή ατμόσφαιρα από άκρη σε άκρη της πόλης

Από την 1η Δεκεμβρίου και για περισσότερο από έναν μήνα, οι Αθηναίες, οι Αθηναίοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές γιορτινές εμπειρίες, σε κάθε σημείο της.

Στο κέντρο και στις γειτονιές, το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που σχεδιάστηκε για μικρούς και μεγάλους και έχουν επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το This is Athens και ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- δράσεις για όλη την οικογένεια, μουσικές παραστάσεις, «χριστουγεννιάτικα χωριά», πάρτι, εντυπωσιακά σόου, μία πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ομόνοιας, καθώς και πολλές γιορτινές εκπλήξεις.

Μουσική εκδήλωση το βράδυ της φωταγώγησης του Συντάγματος

Όσοι, το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, παρακολουθήσουν τη φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα, θα ζήσουν ταυτόχρονα μία πολύ όμορφη μουσική εμπειρία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Το λαμπερό αστέρι της pop σκηνής, Τάμτα, με την υπέροχη φωνή και την εκθαμβωτική παρουσία της θα μας δείξει, για άλλη μια φορά, την πολύπλευρη καλλιτεχνική της προσωπικότητα, σε μια απρόσμενη σύμπραξη με την Athens Big Band. Τη βραδιά θα ανοίξουν δυναμικά ο Πέτρος Κούρτης και η μπάντα με τους Μολυβένιους Στρατιώτες του.

Οι παρουσιαστές των φετινών γιορτών

Για πρώτη φορά φέτος, ένα ιδιαίτερα αγαπητό και επιτυχημένο δίδυμο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά αναλαμβάνουν το ρόλο των παρουσιαστών της βραδιάς της φωταγώγησης του δέντρου των Χριστουγέννων, αλλά και της υποδοχής του νέου χρόνου, με το χιούμορ και τη θετική τους διάθεση. Οι παρουσιαστές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων αφιλοκερδώς.

Δέκα «χριστουγεννιάτικα χωριά» στις γειτονιές

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, οι γειτονιές της Αθήνας, από την Αχαρνών και τη Λαμπρινή μέχρι το Παγκράτι και την Ελληνορώσων, μεταμορφώνονται σε «χριστουγεννιάτικα χωριά». Φέτος, μάλιστα προστίθενται δύο ακόμη στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί όπου θα χτυπά η “καρδιά” των Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του θα βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις τους για να υποδεχθούν μικρούς και μεγάλους με κατασκευές, κεράσματα, face-painting και πολλές ακόμη γιορτινές διαδραστικές εμπειρίες. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, χριστουγεννιάτικες μασκότ, animateurs, μαριονέτες και ταχυδακτυλουργοί.

Εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες και παιδιά

Τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά, αλλά και σε όλους όσοι αισθάνονται έτσι! Γι’ αυτό, από τις 7 Δεκεμβρίου και για έναν ολόκληρο μήνα, μια σειρά από καινοτόμες και ποιοτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του ΟΠΑΝΔΑ, τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, την Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, προσφέροντας ατέλειωτη χαρά και σκορπίζοντας όμορφα παιδικά χαμόγελα. Τα φετινά Χριστούγεννα, ο Πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά» επιστρέφει ανακαινισμένος και υποδέχεται το κοινό με δωρεάν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

Χριστούγεννα… σημαίνει μουσική

Γιορτές χωρίς μουσική δεν είναι… γιορτές! Κεντρική θέση στα μουσικά events των φετινών Χριστουγέννων, έχει η σκηνή της πλατείας Συντάγματος, όπου από τις 20 έως τις 28 Δεκεμβρίου, θα υπάρχουν καθημερινά τρεις live εκδηλώσεις. Καθεμία από αυτές τις μέρες θα ξεκινά στις 11 το πρωί με ορχηστρικά σύνολα, θα ακολουθούν στις 14.00 κάποιες φρέσκιες μουσικές προτάσεις από ανερχόμενα σχήματα, ενώ στις 18.00 πάνω στη σκηνή θα ανεβαίνουν εκείνη την εβδομάδα, μερικοί από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες: Ανάμεσά τους ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη, η Ευρυδίκη και ο Μύρωνας Στρατής, οι Stavento και η Ήβη Αδάμου, οι 1550 και ο Δημήτρης Σταρόβας, οι ENORASIS κ.ά., που υπόσχονται να απογειώσουν τη γιορτινή μας διάθεση!

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων έχει το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Από τις 16 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του Θεάτρου ανεβαίνει «Ο βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, η πιο δημοφιλής ελληνική οπερέτα που έχει αγαπηθεί από γενιές και γενιές Ελλήνων για την υπέροχη μουσική και την ξεκαρδιστική της υπόθεση, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου.

Στις 23 Δεκεμβρίου, η Athens Big Band αναβιώνει τη “χρυσή” εποχή της jazz, με τραγούδια που έγιναν θρυλικά από τους Frank Sinatra και Ella Fitzgerald, με τις ερμηνείες των Σταύρου Ρωμανού και Τζένης Καπάδαη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Σάμι Αμίρη, ενώ, λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Δεκεμβρίου, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη γιορτινή συναυλία “The Twelve Days of Christmas” με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και σολίστ τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σταύρου Μπερή.

Η Ομόνοια στα καλύτερά της

Από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, το πνεύμα των γιορτών διαχέεται και στην πλατεία Ομονοίας. Η Omonoia Christmas Market, ο νέος εμπορικός και ψυχαγωγικός θεσμός της πρωτεύουσας, γεμίζει με λάμψη και περισσότερη ζωντάνια την ιστορική πλατεία, προσφέροντας χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, επιλεγμένα δώρα και άφθονο κέφι σε μικρούς και μεγάλους μέσα από μία σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων. Όσοι επισκεφθούν εκείνες τις μέρες την πλατεία, θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αλμυρές και γλυκές λιχουδιές από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, να κάνουν τις αγορές τους και να απολαύσουν την υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην καρδιά της Αθήνας.

Παράλληλα, στις 29 Δεκεμβρίου, σε μία από τις πιο όμορφες στοές του κέντρου, τη στοά Moxy, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτυ με πολλή μουσική και χορό, με τραγούδια που θα επιλέγουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Best 92.6.

Ο Αθήνα 9.84 γιορτάζει στο κέντρο και τις γειτονιές

Στη γιορτινή ατμόσφαιρα θα συμμετέχει ενεργά και ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης παρουσιάζοντας μια σειρά ξεχωριστών δράσεων, αυτά τα Χριστούγεννα. Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου η πλατεία Συντάγματος θα γεμίσει με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια που θα μεταδίδει ο σταθμός.

Στις 18 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ο 9,84 μεταδίδει ζωντανά το έργο «Σκρουτζ» από την Ορχήστρα Κυψέλη και την El Sistema Greece Youth Choir που ενώνουν τις δυνάμεις τους, ζωντανεύοντας με νεανικές φωνές τα διάσημα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Τσαρλς Ντίκενς.

Στις 21 και 28 Δεκεμβρίου, το βαν του σταθμού κάνει στάση σε 2 γειτονιές-έκπληξη για να μεταδώσει on-air δύο μίνι συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Σε αυτές θα συμμετέχουν ο Μανώλης Φάμελλος, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Πέννυ Μπαλτατζή, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Στάθης Δρογώσης και πολλοί άλλοι ενώ, τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δίνει μικρόφωνο στις Αθηναίες και τους Αθηναίους για ευχές, αφιερώσεις… και όχι μόνο!

Από τις 12 έως τις 31 Δεκεμβρίου, δέκα αγαπημένοι συγγραφείς αναλαμβάνουν να μάς ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο των αγαπημένων τους βιβλίων, επιλεγμένων από βιβλιοπωλεία της πόλης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, ο Αθήνα 9.84 διοργανώνει τον καθιερωμένο πλέον Ραδιομαραθώνιο που στόχο έχει την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη. Συντονιστείτε στους 98.3 FM, και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας…

Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου στην Αγγλικανική εκκλησία

Στις 21 Δεκεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96.6, έναν μαραθώνιο live. Σε αυτόν θα λάβουν μέρος καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες οι οποίοι, διαδοχικά, αυτήν τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της εκκλησίας του Αγίου Παύλου, θα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Η ατμοσφαιρική «Νύχτα των Ευχών» - Παραμονή των Χριστουγέννων

Στις 24 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι «φωτίζουμε» την πόλη με τις ευχές μας και ο ουρανός στην πλατεία Κοτζιά γεμίζει με τα παραδοσιακά φαναράκια της «Νύχτας των Ευχών». Την ίδια ώρα, θα ακούγονται ζωντανά οι μουσικές επιλογές των παραγωγών του Pepper 96.6, ενώ θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο πάρτι του ραδιοφωνικού σταθμού μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας.

Δύο μέρες γιορτής για τα παιδιά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Για δύο ημέρες, στις 26 και 27 Δεκεμβρίου, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανοίγει τις πόρτες της και υποδέχεται το kidsradio.com μαζί με τους αγαπημένους παραγωγούς των παιδιών, Φανή και Νίκο. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αγαπημένα τους τραγούδια, να βγάλουν φωτογραφίες και να ανταλλάξουν ευχές.

Υποδεχόμαστε το 2023 από το Σύνταγμα

Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος! Αποχαιρετούμε το 2022 και υποδεχόμαστε τον νέο χρόνο με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, κέφι, χορό, πυροτεχνήματα, λάμψη και αισιοδοξία. Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές!

Ξέφρενο New Year’s Eve πάρτυ στη Βαρβάκειο

Μετά την αλλαγή του χρόνου, κατηφορίζουμε στη Βαρβάκειο, την πιο εμβληματική αγορά της πόλης για να υποδεχθούμε τις πρώτες ώρες του 2023 με ένα ξέφρενο πάρτι, στο οποίο θα συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους djs της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, θα δείτε εδώ: Xmas in Athens 2022_programme - Google Docs

Πολύ σύντομα το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και στο: cultureisathens.gr

Κατεβάστε δωρεάν στο κινητό σας την εφαρμογή του Culture is Athens, στο Play Store και στο App Store και μείνετε συντονισμένοι για όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

