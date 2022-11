Πολιτισμός

Κακοποίηση - ΕΕΣ: Ημερίδα για την Προστασία των Παιδιών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση”.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσω των Κοινωνικών του Υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων που αναπτύσσει σε όλη την Ελλάδα, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις, αξιολογεί την παρούσα κατάσταση και αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης συνιστά σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που παρουσιάζει παγκόσμιες διαστάσεις και μεγάλη έξαρση.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών στις 19 Νοεμβρίου 2022, η Υπηρεσία Συντονισμού Προστασίας Φύλου και Ένταξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ υλοποιεί Ημερίδα με θέμα: «Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση».

Ο ΕΕΣ, ως φορέας προστασίας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, διοργανώνει την εν λόγω Ημερίδα, με στόχο:

να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών

να συνεισφέρει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου

να αναδείξει την Πολιτική και τον μηχανισμό που έχει αναπτύξει για την Προστασία του παιδιού, όπως αυτός εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες και τις δράσεις του.

Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, στις 30 Νοεμβρίου 2022, από τις 12:00 έως τις 14:00, σε αίθουσα του Ζαππείου Μεγάρου, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση σε ζωντανό χρόνο (live streaming), μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου https://youtu.be/YA8pPktgQbM

Στην ως άνω Ημερίδα εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας θα απευθύνουν χαιρετισμό, ενώ εισηγητές θα είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της πρόληψης και διαχείρισης περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης και εν γένει της παιδικής προστασίας.

Η θεματολογία των εισηγήσεων θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ενότητες όπως:

Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

Παρουσίαση από παιδίατρο της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τη διαχείριση των περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, στο Νοσοκομείο Παίδων

Παρουσίαση της ψυχολογικής προσέγγισης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Παρουσίαση της Πολιτικής και του Μηχανισμού του ΕΕΣ για την Παιδική Προστασία.

Η εν λόγω Ημερίδα απευθύνεται σε εθελοντές και επαγγελματίες που απασχολούνται σε προγράμματα και δράσεις του ΕΕΣ, καθώς και σε Οργανισμούς και Φορείς για την Προστασία των ευάλωτων ομάδων.

