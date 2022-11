Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: παιδιά μέσα στο κλουβί για τα πουλιά (βίντεο - ντοκουμέντο)

Στις εικόνες έχουν απαθανατιστεί παιδιά που φιλοξενούνται στην δομή, να “παίζουν” στο περιβόητο κλουβί. Νέες καταγγελίες στην εκπομπή “Το Πρωινό” για κακοποίηση παιδιών και απειλές μετά τις μαρτυρίες.

Εικόνες με παιδιά να «παίζουν» στο περιβόητο κλουβί για τα πουλιά, στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Βόλο, προβλήθηκαν αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», που παρουσίασε το βίντεο – ντοκουμέντο που είχε τραβήξει εργαζόμενος στην δομή.

Την Παρασκευή, προκάλεσε αίσθηση η καταγγελία, που έκανε με την φωνή του, ένα αγόρι μόλις 8 ετών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το κλείδωναν σε αυτό το κλουβί, όταν ήταν άτακτο, όπως το κλείδωναν και σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς τροφή και νερό για πολλές ώρες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρενέβη ο συνήγορος της μητέρας του 8χρονου, η οποία είχε μιλήσει στην εκπομπή την Παρασκευή, καταγγέλλοντας κακοποίηση των παιδιών της και αναφέροντας πως έχει κάνει μήνυση από την άνοιξη, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει το παραμικρό.

Όπως είπε ο κ. Στέλιος Σμπώκος, «το πρόβλημα δεν είναι το κλουβί, που το παιδί υποστηρίζει ότι το έκλειναν, αλλά οι σωματικές βλάβες από ξυλοδαρμούς που υπέστησαν ο 8χρονος και ο αδελφός του, στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου». Έγιναν μηνύσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022, υπήρξαν και φωτογραφίες, τα παιδιά έχουν εξεταστεί και από ιατροδικαστές, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα μετά τις μηνύσεις».

Προσέθεσε πάντως πως στον απόηχο του «τσουνάμι καταγγελιών», πιθανότατα αυτήν την εβδομάδα θα κληθούν τα παιδιά και η μητέρα τους από την Εισαγγελέα Ενηλίκων για να καταθέσουν.

Όταν ο πατήρ Αντώνιος ίδρυε την Κιβωτό του Κόσμου το 1998 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως 24χρόνια μετά, ο βίος και η περιουσία του θα απασχολούσαν τις Αρχές, με τις καταγγελίες για κακοποίηση και οικονομικές ατασθαλίες να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Ωστόσο, παιδιά και πρώην εργαζόμενοι της δομής, οι οποίοι καταγγέλλουν τόσο τον ίδιο όσο και στενούς του συνεργάτες για κακοποιητικές συμπεριφορές, μιλούν για έναν άνθρωπο που, στην πορεία, έχασε τον προορισμό του και λειτουργούσε ο ίδιος αλλά και η πρεσβυτέρα με έπαρση και «παπική αλαζονεία».

Ήθελε τα «παιδιά του» να τον λατρεύουν σαν Θεό και να τον εξυμνούν για τη «σανίδα» σωτηρίας που τους προσέφερε.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ζητήσει μια αγιογραφία με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τη σύζυγό του. Στο εκκλησάκι του έκτου ορόφου στη δομή του Κολωνού, τον κεντρικό τοίχο κοσμεί μια αγιογραφία, η οποία αναπαριστά τον πατέρα Αντώνιο σε ρόλο Νώε να καθοδηγεί τα «παιδιά» του μαζί με τα ζώα στην Κιβωτό.

Στο πλάι του, με βιβλική μορφή και αυτή, η πρεσβυτέρα η οποία βοηθά τον πατέρα Αντώνιο να οδηγήσουν τα «τέκνα» τους στη «Γη της Επαγγελίας»… όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

Πρώην τρόφιμοι της Δομής περιγράφουν πως κατά τον καθιερωμένο εκκλησιασμό τους προσκυνούσαν και ασπάζονταν την αγιογραφία του πατρός Αντωνίου μαζί με τις υπόλοιπες εικόνες του Ναού. Ο αγιογράφος έχει αποτυπώσει τη μορφή του ιδρυτή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, όπως ακριβώς του Χριστού και των Αγίων της Εκκλησίας.

Δίχως, όμως, φωτοστέφανο. Είναι, ίσως, το μόνο που λείπει από την εικόνα του «Μεσσία» που έπλαθε όλα αυτά τα χρόνια ο πατήρ Αντώνιος.

Μια εικόνα που ήρθε να διαλύσει το «τσουνάμι» των καταγγελιών σε βάρος της Κιβωτού. Ο πατήρ Αντώνιος ζούσε και συμπεριφερόταν σαν «Μεσσίας», καθώς ζητούσε από τους παιδαγωγούς και τα παιδιά της Κιβωτού να υποτάσσονται στις προσταγές του.

Το τρίτο του παιδί με την Σταματία Γεωργαντή το βάφτισε Νώε, ίσως ως ένα σημάδι του ρόλου που ο ίδιος είχε αναλάβει.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται δίχως σταματημό οι καταγγελίες από πρώην εργαζόμενους και από γονείς παιδιών που σχετίζονταν με την δομή, για περιστατικά κακοποίησης παιδιών, αλλά και ασυνήθιστων πρακτικών στην διαχείριση των αγαθών που μοίραζε η ΜΚΟ σε ωφελούμενους από τις δράσεις της.

“Κιβωτός του Κόσμου”: Άγνωστο πόσα παιδιά φιλοξενούνται στη δομή!

Πολλά σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η «λανθασμένη» καταγραφή του αριθμού των παιδιών τα οποία φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου». Από τις καταγγελίες, τις επίσημες τοποθετήσεις για 364 «αόρατα» παιδιά, ενώ η «Κιβωτός του Κόσμου», δηλώνει πως φιλοξενεί 500 παιδιά, στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονται μόνο 136 από αυτά, τονίζει η αρμόδια υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αφήνει αιχμές για συμφέροντα.

«136 παιδιά έχει το 10% των παιδιών της χώρας. Το 500 που δηλώνουν πως προκύπτει; Στείλαμε στην Κιβωτό τα έγγραφα και μετά άλλαξε το ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης για το 60% των παιδιών που είχε μέσα γιατί είχε κάνει «λάθος» δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έξι στα δέκα παιδιά δηλώθηκαν «λάθος» από την Κιβωτό, λέει η αρμόδια υφυπουργός.

«Είναι προφανές πλέον υπάρχουν συμφέροντα και στην παιδική προστασία. Τρεις στις τέσσερις δομές στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές. Οι τρεις στις τέσσερις υιοθεσίες που γίνονται βγαίνουν από τις δημόσιες δομές» προσθέτει η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Δύο προκαταρκτικές έρευνες διερευνώνται ταυτόχρονα στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στο Βόλο. Η πρώτη ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο μετά την επώνυμη καταγγελία πρώην παιδαγωγού για κακοποιήσεις και ξυλοδαρμούς παιδιών ενώ η δεύτερη πριν από μερικές ημέρες προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αδικήματα.

Οι έρευνες πλέον απλώνονται σε δομές σε Αθήνα, Χίο, Ήπειρο, Καλαμάτα και Βόλο.

