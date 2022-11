Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, των γονιών του και της πρεσβυτέρας.

Στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενικών προσώπων τους προχώρησε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του, αλλά και των γονέων του. Σημειώνεται ότι ο πατέρας τού Αντωνίου διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του, αν και έχει αποβιώσει.

Όπως έγινε δεκτό, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έγινε προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά, αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις (εκροές χρημάτων, κ.λπ.). Δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευση τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.

Επίσης, τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται προς κάθε κατεύθυνση είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο.

