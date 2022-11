Ζώδια

Ζώδια: οι καίριες αποφάσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Τι επιφυλάσσει η μέρα στον καθένα, ποιοι καλούνται να κάνουν αποτελεσματικές κινήσεις και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις.

Ημέρα σημαντικών αποφάσεων και δράσεων είναι η Δευτέρα, με το τρίγωνο Άρη-Κρόνου να υποστηρίζει κάθε μας σχέδιο ή ενέργεια που είναι αποτέλεσμα σκέψης, οργάνωσης και μεθοδικών κινήσεων. Η Σελήνη έχει περάσει στον Υδροχόο, ευνοώντας τις ηλεκτρονικές αγορές και γενικότερα ότι έχει να κάνει με την τεχνολογία, τις κοινωνικές επαφές, την ένταξη μας σε συλλόγους και ομάδες. Αργά το βράδυ το τετράγωνο Σελήνης-Ουρανού φέρνει επαναστατικότητα και αντίδραση απέναντι σε κάθε τι που θωρείται κατεστημένο και παλιομοδίτικο.

ΚΡΙΟΣ

Ασχολείστε με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και η ενέργεια σας διασκορπίζεται, με αποτέλεσμα και να μην ολοκληρώνετε τα περισσότερα από αυτά. Επαγγελματικά, έχετε αξιόλογες ιδέες που αν τις επικοινωνήσετε σωστά θα κερδίσετε την στήριξη των ανωτέρων σας. Συναισθηματικά, σας έχει κουράσει η ρουτίνα και ψάχνετε τρόπους να ανανεώσετε τη σχέση σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Σας ενδιαφέρει πολύ η δημόσια εικόνα σας και θα θελήσετε να αλλάξετε οτιδήποτε θεωρείτε πως δεν της ταιριάζει. Επαγγελματικά, ακόμη και αν χρειαστεί να ξοδέψετε χρήματα για να προωθήσετε ένα σχέδιο σας να το κάνετε, καθώς στο μέλλον θα σας αποφέρει πολλά περισσότερα. Συναισθηματικά, θέλετε να γνωρίζετε και τις πιο βαθιές σκέψεις του συντρόφου σας και γίνεστε καταπιεστικοί.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θέλετε να μαθαίνετε συνεχώς καινούργια πράγματα και ίσως ήρθε η ώρα να αποκτήσετε ένα νέο χόμπι. Αν σας απασχολεί μια νομική υπόθεση που δεν προχωρά, σκεφτείτε μήπως πρέπει να αλλάξετε στρατηγική. Επαγγελματικά, ένας σημαντικός σας στόχος υλοποιείται. Είστε πιο συναισθηματικοί αυτό το διάστημα και προσπαθείτε να κάνετε τις προσωπικές σας σχέσεις πιο λειτουργικές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα πρέπει να παραμερίσετε την ευαισθησία σας και όποιες αποφάσεις πάρετε σήμερα να βασίζονται στην λογική. Προσέχετε τη διατροφή σας. Η αφοσίωση και η συνέπεια που δείχνετε στα επαγγελματικά σας έχει γίνει αντιληπτή από τους ανωτέρους σας, έστω και αν δεν το αναγνωρίζουν και σε εσάς. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται. Συναισθηματικά, μην επιμένετε σε καταστάσεις που ουσιαστικά έχουν τελειώσει.

ΛΕΩΝ

Τίποτε δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια, και όσο πιο γρήγορα το αποδεχθείτε τόσο πιο εύκολα θα τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας. Επαγγελματικά έχετε τη στήριξη σημαντικών ανθρώπων, προχωρήστε λοιπόν με σιγουριά τα σχέδιά σας. Συναισθηματικά, είναι στο χέρι σας να περάσετε όμορφα με το ταίρι ή τους φίλους σας αρκεί να ξεχάσετε για λίγο όσα σας πιέζουν ψυχολογικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Νιώθετε πως έχετε παραμελήσει αρκετά τον εαυτό σας και μέσα σε όλα όσα ασχολείστε θα βάλετε στόχο και τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής σας ευεξίας. Στα επαγγελματικά σας, κάτι για το οποίο προσπαθούσατε καιρό επιτέλους πραγματοποιείται και οι κόποι σας δικαιώνονται. Συναισθηματικά, πιέζεστε αρκετά από την άρνηση του συντρόφου σας να σας ακολουθεί στις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.

ΖΥΓΟΣ

Βιάζεστε να τα προλάβετε όλα σήμερα, αλλά καλύτερα να βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις. Τυχόν υποσχέσεις δικών σας ανθρώπων για βοήθεια μάλλον θα μείνουν υποσχέσεις. Επαγγελματικά, πάρτε παράδειγμα από τον τρόπο που δουλεύουν οι πιο έμπειροι συνάδελφοι σας. Η συναισθηματική σας ζωή βελτιώνεται μέσα από την επικοινωνία ενώ καινούργιες γνωριμίες έρχονται για τους αδέσμευτους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

΄Ένα οικονομικό θέμα που σας απασχολεί καιρό και ίσως συνδέεται με ένα ακίνητο (αγορά, πώληση) τακτοποιείται οριστικά. Επαγγελματικά, δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές, ενώ οι συνάδελφοι σας είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε στην εργασία σας. Απολαύστε με το αγαπημένο σας πρόσωπο τη θαλπωρή του σπιτιού σας και βάλτε φωτιά στην ερωτική σας ζωή!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι πιέσεις που ζήσατε το τελευταίο διάστημα δημιούργησαν εντάσεις στις σχέσεις σας και τώρα έχετε την δυνατότητα να τις εξομαλύνετε μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Και στη συναισθηματική σας ζωή, η σωστή επικοινωνία είναι αυτή που θα σας φέρει πιο κοντά με τον σύντροφο σας. Αν σκέφτεστε ένα ταξίδι για τις ημέρες των γιορτών, σήμερα είναι μια πολύ ευνοϊκή ημέρα για να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό του.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τακτοποιούνται επιτέλους κάποια θέματα της καθημερινότητας σας που δεν έλεγαν να κλείσουν και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Επαγγελματικά, οι συνάδελφοι σας ζητούν τη στήριξη σας σε κάτι που σας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Συναισθηματικά, ο σύντροφός σας είναι πρόθυμος να ακούσει τις αγωνίες και να απαλύνει τα άγχη σας, μένει να τον εμπιστευτείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ενώ έχετε πολλά πράγματα να κάνετε που απαιτούν αρκετό χρόνο, τα αναβάλλετε συνεχώς μη αποτέλεσμα να πελαγώνετε. Κάντε τον προγραμματισμό σας και μην ξεφύγετε καθόλου από αυτόν αν θέλετε κάποια στιγμή να ηρεμέσετε. Επαγγελματικά, συνδυάστε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με ένα διαφορετικό τρόπο δράσης και το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό! Συναισθηματικά, μην είστε απόλυτοι ή επικριτικοί στις συζητήσεις σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Ακόμη και αν πέσουν στην αντίληψη σας κάποια κακοπροαίρετα σχόλια που σας αφορούν μην ασχοληθείτε παραπάνω. Μην πιέζεστε για οτιδήποτε μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή και περάστε χρόνο με πρόσωπα που σας αγαπούν. Επαγγελματικά, η έλλειψη συντονισμού σας εκνευρίζει. Οι δεσμευμένοι Ιχθύες μπορεί να έρθετε σε αντιπαράθεση με τον σύντροφό σας για θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένειά σας.

Πηγή: bestofyou.gr

