“Σπίτι μου” - Μητσοτάκης: Οι νέοι μας πρέπει να ζήσουν από τις προηγούμενες γενιές

Νόμος του κράτους με χρόνους εξπρές το σχέδιο «Σπίτι μου» για τους νέους, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι τέσσερις δράσεις που περιλαμβάνει.

Με ανάρτησή του στο facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τέσσερις δράσεις του σχεδίου «Σπίτι μου» που αφορά στην προσιτή στέγη για νέους και πιο ευάλωτους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γίνεται με χρόνους εξπρές νόμος του κράτους και ξεκινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Οι νέοι μας πρέπει να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, όχι χειρότερα. Και χρέος μας είναι να σταθούμε δίπλα τους για να το πετύχουν.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα για προσιτή στέγη στους νέους και πιο ευάλωτους πολίτες που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ γίνεται, με χρόνους εξπρές, νόμος του κράτους και ξεκινά. Έτσι, το σχέδιο «Σπίτι μου» θεσμοθετείται και επίσημα ως ανάχωμα στα ακριβά ενοίκια και τις υψηλές τιμές ακινήτων, ειδικά για ζευγάρια που σχεδιάζουν να αρχίσουν την κοινή τους ζωή.

Με 4 δράσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται, ήδη, σε διαβούλευση

Πρώτον, με χαμηλότοκα ή άτοκα τραπεζικά δάνεια που συγχρηματοδοτεί κατά 3/4 το κράτος προς 10.000 συμπολίτες μας 25 έως 39 ετών. Χάρη στην κρατική συμμετοχή το επιτόκιο θα είναι σταθερά κατά 75% φθηνότερο από τα αντίστοιχα εμπορικά επιτόκια. Μια πολύ σημαντική βοήθεια ειδικά στο σημερινό περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων. Έτσι οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν για το δικό τους πλέον σπίτι μηνιαία δόση χαμηλότερη του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο διαμέρισμα.

Δεύτερον, με την «Κοινωνική Αντιπαροχή». Την αξιοποίηση, δηλαδή, εκατοντάδων αδρανών ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία θα διατεθούν ως σύγχρονες κατοικίες με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα, σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών.

Επίσης, με την ενοικίαση από το κράτος κατοικιών που, στη συνέχεια, θα φιλοξενούν ευάλωτους νέους ή νέα ζευγάρια για 3 χρόνια.

Και, τέλος, η επιδότηση έως 10.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες κενών-δηλωμένων ως κλειστών διαμερισμάτων, έως 100 τ.μ. με στόχο να ανακαινιστούν και να διατεθούν, με ευνοϊκό ενοίκιο, σε νέους που αναζητούν κατοικία.

Θυμίζω ότι παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και προετοιμάζεται η εκκίνηση και για το ειδικό πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Εξοικονομώ για νέους» που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω παλαιότητας.

Πέντε πρωτοβουλίες, μία ακόμη τολμηρή απάντηση της Πολιτείας σε ένα πρόβλημα της εποχής.

Η Ελλάδα αλλάζει. Βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες στη νέα γενιά. Με σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια»!

