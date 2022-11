Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Ερντογάν ζητά ισλαμική συστράτευση για Θράκη και Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκαλούν οι νέες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αναφέρεται σε δήθεν διώξεις των “Τούρκων αδελφών”, όπως αποκαλεί τους μουσουλμάνους της Θράκης. Τι ζήτησε για τα Κατεχόμενα και την “ΤΔΒΚ”

Με έκκληση του Ερντογάν στον ισλαμικό κόσμο να μην μείνει "θεατής" έναντι των δήθεν διώξεων σε βάρος της μουσουλμανικής (σημ: "τουρκικής" κατά τον ίδιο) μειονότητας στην Θράκη, αλλά και παράλληλα να στηρίξει την ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας του Ψευδοκράτους, συνεχίστηκαν την Δευτέρα οι τουρκικές προκλήσεις.

«Ο ισλαμικός κόσμος δεν πρέπει πλέον να μένει θεατής των δεινών των αδελφών μας που διώκονται στην Ελλάδα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε και στήριξη για την ένταξη του Ψευδοκράτους ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στην 38η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι «οι άδικες και παράνομες πρακτικές που ασκούνται εδώ και χρόνια κατά της μουσουλμανικής “τουρκικής” (sic) μειονότητας στην Ελλάδα συνεχίζονται κλιμακούμενες».

(εικόνες από την επίσκεψη Ερντογάν στην Κομοτηνή, τον Δεκέμβριο του 2017)

«Οι θρησκευτικοί ηγέτες των αδελφών μας στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται. Τα θεμέλια και η περιουσία τους ληστεύονται, κατάσχονται τα ιδρύματα και τα ακίνητα τους. Δεν τους επιτρέπεται να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα. Αρνούνται την ταυτότητα τους», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε ισλαμική συστράτευση για τους μουσουλμάνους της δυτικής Θράκης, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ο ισλαμικός κόσμος δεν πρέπει πλέον να μένει θεατής των δεινών των αδελφών μας, που διώκονται στην Ελλάδα. Γνωρίζετε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τις οποίες υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ισλαμικού κόσμου. Πιστεύω ότι θα δώσετε την απαραίτητη υποστήριξη στην “ΤΔΒΚ”, η οποία είναι μέλος - παρατηρητής στην Οργάνωση Τουρκικών Κρατών».

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία μπορεί να διορίσει πρέσβη στην Αίγυπτο τους προσεχείς μήνες

Νωρίτερα, την είδηση πως η Τουρκία μπορεί να διορίσει πρέσβη στην Αίγυπτο τους επόμενους μήνες έκανε γνωστή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι δύο χώρες ενδέχεται να αποκαταστήσουν πλήρεις διπλωματικούς δεσμούς και να διορίσουν εκ νέου πρεσβευτές τους επόμενους μήνες, είπε σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

#BREAKING Turkiye may appoint ambassador to Egypt in the coming months, Turkish foreign minister says pic.twitter.com/xwu5A5rHLt — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 28, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του

“Κιβωτός του Κόσμου”: παιδιά μέσα στο κλουβί για τα πουλιά (βίντεο - ντοκουμέντο)

Λευκάδα - Φωτιά: Νεκρός 33χρονος από αναθυμιάσεις (εικόνες)