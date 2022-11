Χαβάη: έκρηξη στο μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Μάουνα Λόα στην Χαβάη.

Ειδοποίηση για την έκρηξη του ηφαιστείου Μάουνα Λόα στην Χαβάη, του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο, εξέδωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Αυτήν την στιγμή, οι ροές της λάβας συγκρατούνται στην περιοχή της κορυφής και δεν απειλούν κοινότητες στις πλαγιές του ηφαιστείου», διευκρινίζεται στην ειδοποίηση.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης θα πραγματοποιήσει από αέρος κατόπτευση για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά της έκρηξης και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται.

At approximately 11:30 p.m. HST this evening, November 27, an eruption began in Moku‘aweoweo, the summit caldera of Mauna Loa, inside Hawai‘i Volcanoes National Park. Winds may carry volcanic gas and possibly fine ash and Pele’s hair downwind.

Photo Credit: USGS pic.twitter.com/ai1vEFAwnX