Morgan Stanley - Μητσοτάκης: χρειάζονται δύο θητείες για να αλλάξει πορεία η Ελλάδα

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την οικονομία της χώρας και τις προοπτικές της, μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο του ΧΑΑ και της Morgan Stanley, στο Λονδίίνο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και συμμετείχε σε συζήτηση, σήμερα το πρωί, στα γραφεία της Morgan Stanley, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η τράπεζα σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους επενδυτές σχετικά με την διαδικασία της επικείμενης διπλής εκλογικής αναμέτρησης λέγοντας χαρακτηριστικά πως η επιλογή είναι ξεκάθαρη: 4 χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή 4 χρόνια με Αλέξη Τσίπρα και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη συζήτηση με τον επικεφαλής της Morgan Stanley International, Franck Petitgas, ο πρωθυπουργός τόνισε την ιδιαίτερα καλή επίδοση της ελληνικής οικονομίας, την ανάδειξη της χώρας μας σε επενδυτικό προορισμό, τα γεωπολιτικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τα διλήμματα των εκλογών και τους κεντρικούς πολιτικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Προλογίζοντας τον πρωθυπουργό, ο κ. Petitgas εξέφρασε την εκτίμησή του για την οικονομική πορεία της Ελλάδας και τις προοπτικές της, σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον. «Αισθανόμαστε σίγουρα μεγάλη αισιοδοξία στη Morgan Stanley, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, σε όλους τους κλάδους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 2022 πετύχαμε ρεκόρ επενδύσεων και προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023

«Αν κοιτάξετε τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, για το 2022 θα είμαστε κοντά στον 6%, ενώ για το 2023 προσδοκούμε 1,8% -τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο στην ευρωζώνη. Δεν θα με εξέπληττε αν τελικά είναι ακόμα ψηλότερα. Αλλά, πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η τωρινή ανάπτυξη έχει πραγματικά βιώσιμα χαρακτηριστικά. Η οικονομία είναι πλέον πολύ πιο εξωστρεφής», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε καταφέρει να πείσουμε διεθνείς επενδυτές ότι αυτή είναι η στιγμή να έρθουν στην Ελλάδα. Αν οι 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν δείκτη για το ενδιαφέρον που έχει καταφέρει να προσελκύσει η Ελλάδα, το 2022 ήταν μία ακόμα χρονιά στην οποία πετύχαμε ρεκόρ. Και προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023. Υπάρχει μια μεταβλητή, για την οποία σίγουρα θα με ρωτήσετε κι έχει να κάνει με τις εκλογές και την πολιτική κατάσταση. Μόλις επιλυθεί αυτό το ζήτημα, αναμένω μια νέα ώθηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στην Ελλάδα», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα συγκροτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση - Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας

Αναφερόμενος στις εκλογές και αναλύοντας τη διαδικασία των δεύτερων εκλογών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «δεν θα πρέπει το ενδεχόμενο διπλών εκλογών να ανησυχήσει τους επενδυτές. Διότι οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν πολύ γρήγορα, μετά τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει διάστημα εβδομάδων -όχι μηνών- ίσως τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες προσωρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η επιλογή στην Ελλάδα πλέον είναι, πιστεύω, ξεκάθαρη. Οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια δικής μας διακυβέρνησης και τη διακυβέρνηση του προκατόχου μου, που είναι ο κύριος διεκδικητής στις εκλογές. 'Αρα η σύγκριση είναι ξεκάθαρη: τέσσερα χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τη δική μας διαδρομή με τα πεπραγμένα μας, αυτοί έχουν τη δική τους διαδρομή.

«Στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει "το πλοίο" σε αυτά τα αχαρτογράφητα νερά. Οι Έλληνες θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς, θέλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα επιστρέψουμε στο καθεστώς υψηλών φόρων και χαμηλής ανάπτυξης που υπήρχε επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές αναμένω ένα νέο κύμα, μία νέα "έκρηξη" επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω με λιγότερες κρίσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι προτεραιότητες για τη νέα 4ετία. Η ποιότητα της ανάπτυξης, η αειφορία, το ψηφιακό και το κοινωνικό στοιχείο αποτελούν μέρος των πολιτικών μας σε όλα τα επίπεδα

«Πάντα πίστευα ότι χρειάζεσαι δύο πλήρεις θητείες στην Ελλάδα ώστε να πραγματικά να "αλλάξεις σελίδα" και να ανέβεις επίπεδο στην αντίληψη που υπάρχει για τη χώρα. Ο κόσμος πλέον συνδέει την Ελλάδα με θετικά συναισθήματα. Στο παρελθόν όταν κάποιος μιλούσε για την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όλα είχαν να κάνουν με δυσκολίες -τις σχέσεις μεταξύ δανειζόμενου και δανειστή, κρίση, κοινωνική αναταραχή. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν συμβαίνει πια. Και είναι σημαντικό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων.

Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο κατόπιν πρόσκλησης του τότε διαδόχου του Βρετανικού θρόνου την έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία και είχε ξεναγηθεί στο ιστορικό κτήριο και το κτήμα.

Μάλιστα, στο επίκεντρο της συγκεκριμένης συνάντησης είχε βρεθεί η ολιστική στρατηγική, που είχε εφαρμόσει το Ίδρυμα του Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης και του κτήματος, που το περιβάλλει, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, καθώς και την ανάδειξη του κτήματος σε «πράσινο» τοπόσημο, ανοικτό στους πολίτες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και το οποίο προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Εκείνη η συνάντηση είχε επικεντρωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Τατοΐου, για την οποία ο Κάρολος είχε εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Σημειώνεται, δε, πως ο Βασιλιάς Κάρολος εκδηλώνει πάντοτε το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται, εξάλλου, και η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο London School of Economics, το απόγευμα της Δευτέρας, με αφορμή την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE. Προσκεκλημένος του καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, Κέβιν Φέδερστοουν (Kevin Featherstone), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, για τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη, για τις μεταρρυθμίσεις, που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, τις προκλήσεις καθ οδόν προς τις εκλογές, τη θέση της χώρας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και μία «δύσκολη» περιοχή, αλλά και για το όραμά του εν όψει της διεκδίκησης της νέας κυβερνητικής θητείας.

