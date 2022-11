Κοινωνία

Αττική: Συμμορία είχε ρημάξει σπίτια, αυτοκίνητα και γραφεία

Εξιχνιάστηκαν 51 περιπτώσεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα, ταυτοποιήθηκαν άλλα οκτώ άτομα, τα δυο εκ των οποίων είναι φυλακισμένα

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, συμμορία αλλοδαπών που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 51 περιπτώσεις κλοπών, στο χρονικό διάστημα από 7 Απριλίου 2021 μέχρι 18 Νοεμβρίου 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, ως μέλη της συμμορίας, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς κατείχαν 40,48 γραμμάρια κάνναβης. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν άλλα οκτώ μέλη της συμμορίας, εκ των οποίων οι δύο είναι φυλακισμένοι.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν κυρίως σε διαρρήξεις σταθμευμένων οχημάτων, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους αντικείμενα αξίας. Παράλληλα, διέπρατταν κλοπές από σπίτια, καταστήματα και γραφεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη και των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

