Ευλογιά των πιθήκων: Ο ΠΟΥ αλλάζει το όνομα της ασθένειας

Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλάζει το όνομα της ασθένειας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι θα αρχίσει να χρησιμοποιεί έναν νέο προτιμώμενο όρο, "mpox", ως συνώνυμο της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox) και κάλεσε και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο αφού έλαβε παράπονα ότι η παρούσα ονομασία της ασθένειας είναι ρατσιστική και στιγματίζει.

"Και οι δύο ονομασίες θα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για έναν χρόνο ενόσω το 'ευλογιά των πιθήκων' θα καταργείται σταδιακά", ανέφερε ο οργανισμός για την παγκόσμια υγεία.

Ο ΠΟΥγείας ξεκίνησε μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την εξεύρεση μιας νέας ονομασίας για την ασθένεια νωρίτερα φέτος.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις ήταν το "mpox"ή "Mpox" το οποίο προτάθηκε από την οργάνωση ανδρικής υγείας REZO μεταξύ άλλων. Ο διευθυντής της είπε τότε πως το ότι δεν θα έρχεται στο μυαλό η εικόνα του πιθήκου θα βοηθήσει τον κόσμο να πάρει σοβαρά την υγειονομική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η ευλογιά των πιθήκων, που ανακαλύφθηκε το 1958 και ονομάστηκε έτσι από το πρώτο ζώο το οποίο εμφάνισε συμπτώματα, διαδιδόταν κυρίως σε μια ομάδα χωρών στη δυτική και κεντρική Αφρική μέχρι φέτος. Τώρα, 110 χώρες έχουν αναφέρει κάπου 80.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 55 θανάτους, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥγείας.

