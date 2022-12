Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Βαριά πρόστιμα σε μαγαζιά και βενζινάδικα

Σαρωτικοί συνεχίζουν να είναι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 92.250 ευρώ επέβαλε τις προηγούμενες ημέρες, η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), κατά τους ελέγχους στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 25-27 Νοεμβρίου σε επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης, σε πρατήρια καυσίμων και σούπερ μάρκετ, στην περιφέρεια Ηπείρου, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών.



Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.011 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 92.250 ευρώ.

