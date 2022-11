Κοινωνία

Κολωνός: στο αυτόφωρο ο πατέρας του 5χρονου που χαροπαλεύει

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του πατέρα του 5χρονου που δίνει μάχη για τη ζώή του μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας παραπέμφθηκε ο πατέρας του 5χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο διαμέρισμα της οικογένειας στον Κολωνό.

Νωρίτερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από τον οποίο προέκυψε σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από έναν αναπτήρα με τον οποίο έπαιζε στον καναπέ του σπιτιού το ένα από τα μεγαλύτερα αδέρφια του 5χρονου αγοριού.

Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπήρχε ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα, από όπου πιθανόν να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ο πατέρας, ο οποίος βρέθηκε μαζί με τα άλλα δύο παιδιά έξω από την πολυκατοικία, ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι ξεκουραζόταν, λόγω του ότι εργαζόταν όλη τη μέρα, ωστόσο πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση του παιδιού είναι «πολύ σοβαρή, απελπιστικά άσχημη, είναι διασωληνωμένο με πολυοργανική ανεπάρκεια».

Μαζί με το 5χρονο παιδί στο διαμέρισμα της οδού Αλκυόνης βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αδέλφια του ηλικίας 8 και 12 ετών τα οποία κατάφεραν να βγουν από το διαμέρισμα, λίγο πριν φτάσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

