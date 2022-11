Κοινωνία

Εμπρησμός στον Real Group: προφυλακιστέος ο 27χρονος

Ποιες είναι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 27χρονο με το "βαρύ βιογραφικό".

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 27χρονος που φέρεται ως μέλος της οργάνωσης «Χιλιάδες ήλιοι της νύχτας» η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων σε τράπεζες καθώς και στα γραφεία της Real group τον περασμένο Ιούλιο.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έκρηξη κατ' εξακολούθηση και από κοινού, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο, εμπρησμό από πρόθεση με κίνδυνο για πρόσωπα και πράγματα κατ' εξακολούθηση και από κοινού.

