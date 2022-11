Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 70χρονος που χτύπησε την 8χρονη κόρη του και την 30χρονη σύζυγό του

Τι υποστήριξε ο 70χρονος στην απολογία του.

Στη φυλακή στέλνει απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης 70χρονο που καταγγέλθηκε από την 30χρονη γυναίκα του ότι χτύπησε την 8χρονη κόρη τους, κι όταν εκείνη επενέβη για να απομακρύνει το παιδί, την άρπαξε από τα μαλλιά, την γρονθοκόπησε και την τραυμάτισε με μαχαίρι στο δάχτυλο.

Δικάζοντας την υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία, το Δικαστήριο επέβαλε στον ηλικιωμένο συνολική ποινή φυλάκισης 51 μηνών, από τους οποίους καλείται να εκτίσει τους 12, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη επί 3ετία. Η έφεση, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ο 70χρονος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, όπως επίσης για παράνομη οπλοχρησία.

Στη δίκη κατέθεσε και η 30χρονη παθούσα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, περιγράφοντας το περιστατικό που βίωσε, ενώ έξω από το ακροατήριο την περίμενε η ανήλικη κόρη τους.

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας ψέμματα όσα κατήγγειλε η γυναίκα. «Δεν την άγγιξα καθόλου» ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να πείσει τους δικαστές.

