Τσίπρας: Αν ο Μητσοτάκης “μυρίζει εκλογές”, η κοινωνία “μυρίζει” ελπίδα για αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος.

Συνεδρίασε σήμερα από κοινού το Εκτελεστικό Γραφείο και η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπό τη προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η εκλογική ετοιμότητα του κόμματος, με τον Αλ. Τσίπρα να εισηγείται την επίσπευση των διαδικασιών για την ανακοίνωση των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές καθώς και του εκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από τη Βουλή γιατί είναι ένοχος για τη πρωτοφανή συνταγματική εκτροπή που συντόνισε και υλοποίησε παρακολουθώντας είτε με το παράνομο λογισμικό είτε με νόμιμες επισυνδέσεις, όχι μόνο πολιτικούς και δημοσιογράφους, αλλά ακόμη και δικαστικούς, εισαγγελείς, τον αρχηγό της αστυνομίας και κρίσιμους κρατικούς λειτουργούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Ως ένοχος δεν έχει απαντήσεις και για αυτό κρύβεται. Και ταυτόχρονα σχεδιάζει τη διαφυγή του μέσω της προκήρυξης εκλογών πριν αρχίσει να κλείνει ασφυκτικά ο κλοιός των αποκαλύψεων», τόνισε, σχολιάζοντας πως «δεν θα αιφνιδιάσει κανέναν». «Το αντίθετο θα ήταν είδηση, αν επιχειρούσε να τηρήσει τα λεγόμενά του και να εξαντλήσει την τετραετία. Είναι πια ηλίου φαεινότερο ότι δεν μπορεί άλλο να σταθεί. Για πόσο θα κρύβεται από τη Βουλή;», είπε και υποστήριξε πως «σε καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Θα είχε ήδη παραιτηθεί».

Ο Αλ. Τσίπρας απάντησε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού λέγοντας πως «σε κάθε περίπτωση αν ο ίδιος ”μυρίζει εκλογές”, η κοινωνία μυρίζει ελπίδα για αλλαγή», ενώ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση:

«Αφού βούλιαξαν την κοινωνία σε πανευρωπαϊκά ρεκόρ ακρίβειας, επιδείνωσαν με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές τους την ενεργειακή κρίση, λεηλάτησαν τα δημόσια ταμεία και άφησαν την πρώτη κατοικία των ανθρώπων βορά στους κάθε λογής Πάτσηδες, τώρα μιλούν και για δεύτερη θητεία για να αποτελειώσουν τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη».

«Ο ελληνικός λαός έχει κρίση και θα δώσει λύση. Η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία δεν θα είναι αιφνιδιασμός, θα είναι λύτρωση», είπε και δήλωσε :

«Είμαστε έτοιμοι και πρέπει το επόμενο διάστημα να επιταχύνουμε τις διεργασίες μας για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων και για το εκλογικό πρόγραμμα».

