Αντικειμενικές αξίες: Δύσκολη “εξίσωση” η ένταξη των τελευταίων περιοχών

“Παράθυρο” για διορθώσεις σε “φουσκωμένες” Τιμές Ζώνης αλλά χωρίς αναδρομικότητα.

Του Νίκου Ρογκάκου

Δύσκολο και απαιτητικό είναι το εγχείρημα ένταξης στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων και των τελευταίων περιοχών που έμειναν εκτός μετά την μεγάλη μεταρρύθμιση του 2020, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 2.500 οικισμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 19% του συνόλου των οικισμών.



Οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν αναμένονται πριν από το 2025, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν μπροστά τους δύο πολύ δύσκολα projects. Σε όρους πληθυσμού, οι εν λόγω οικισμοί αντιστοιχούν μόλις στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού της Επικράτειας και όπως είναι προφανές, δεν πρόκειται απλώς για απομακρυσμένους αλλά για αραιοκατοικημένους ή ερημωμένους οικισμούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή όχι μόνο τεχνικών αλλά και εμπορικών στοιχείων για τις συγκεκριμένες Ζώνες.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή:





σε 650 από αυτούς τους οικισμούς δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοικος

σε άλλους 500 κατοικούν το πολύ 10 άτομα

σε 800 ο τοπικός πληθυσμός φτάνει στα 50 άτομα

και μόνο στους υπόλοιπους 550 καταγράφονται πάνω από 50 κάτοικοι



Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών είναι ότι στην πλειοψηφία τους πρόκειται για νησιωτικές περιοχές, με πολύ χαμηλή εμπορική αξία- εξ ου και ότι είναι σχεδόν ακατοίκητες- συνεπώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργή οικονομική δραστηριότητα, συναλλαγές και αγοραπωλησίες ακινήτων, ο προσδιορισμός της αξίας άρα των Τιμών Ζώνης, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.



Η ίδια πηγή επισημαίνει, δε, ότι η διαδικασία δεν έχει φτάσει καν στο στάδιο της εκτίμησης της αξίας αυτών των περιοχών. Οι δυσκολίες ξεκινάνε στο σημείο “0”, δηλαδή σε αυτά καθ’ αυτά τα όρια των οικισμών. “Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν τα όρια τους, άρα δεν μπορούν να γίνουν διαγράμματα”, αποκαλύπτει ο ίδιος παράγοντας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες ότι για να ολοκληρωθεί η ένταξη και των τελευταίων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 4-5 μήνες ακόμα.





«Παράθυρο» για διορθώσεις



Κατατέθηκε, εν τω μεταξύ, στη Βουλή το νομοσχέδιο- σκούπα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η διάταξη της “2ης ευκαιρίας” για περιοχές, όπου οι Τιμές Ζώνης αυξήθηκαν υπέρμετρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τοπικές Αρχές.



Πρόκειται για Δήμους που δεν έστειλαν γνώμη, πριν από τον προσδιορισμό των Τιμών Ζώνης, οι οποίες ανακοινώθηκαν το περσινό καλοκαίρι και τέθηκαν φέτος σε ισχύ.



Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, πέρα από τους Δήμους που παρέλειψαν να αποστείλουν γνώμη, υπήρξαν πολλοί Δήμοι- κυρίως σε πλούσια νησιά- που απέφυγαν να ανταποκριθούν, ευελπιστώντας ότι θα γλιτώσουν την εκτίναξη των αντικειμενικών αξιών, όπως αυτή δικαιολογείται από την “έκρηξη” των εμπορικών τιμών. Στην πραγματικότητα, μόλις το 10% των Δήμων απέστειλαν γνώμη, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι το υπουργείο Οικονομικών περιμένει αιτήματα από το 90% των Δήμων για επαναπροσδιορισμό των Τιμών Ζώνης με βάση νέα στοιχεία.



Το μόνο σίγουρο είναι ότι όπου κριθεί αναγκαίο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αυτές σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, καθώς δεν πρόκειται για προσφυγές και ακύρωση Διοικητικών πράξεων (της απόφασης προσδιορισμού των Τιμών Ζώνης εν προκειμένω).



Η περίπτωση της Αστυπάλαιας δεν είναι η μόνη, όπου οι τοπικές Αρχές έχουν εκφράσει παράπονα για τη μεγάλη και- κατά τη γνώμη τους- αδικαιολόγητη αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Πρώτη υποψήφια προς αποστολή γνώμης είναι η Ιθάκη, όπου η διαφορά μεταξύ παλιάς και νέας Τιμής Ζώνης έφτασε στο 250% (!), ενώ ανάλογα αιτήματα περιμένουν στο υπουργείο Οικονομικών από την Κω (+107%), τη Ρόδο (+200%), το Ναύπλιο (+69%), την Κεφαλονιά (+78%). Αντιθέτως, δεν αναμένεται κινητικότητα από Δήμους της Αττικής, που είδαν μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών αξιών όπως για παράδειγμα το Π. Φάληρο.



Από το υπουργείο Οικονομικών τονίζουν, πάντως, με νόημα ότι “η υποβολή γνώμης με νέα στοιχεία δεν συνεπάγεται διορθώσεις μόνο προς τα κάτω”, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι κάποιοι μπορεί να πάνε για μαλλί και να βγούνε κουρεμένοι ήτοι να βγουν από τη διαδικασία με μεγαλύτερες αυξήσεις Τιμών.

