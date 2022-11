Life

Μουντιάλ 2022 - Τηλεθέαση: Πρωτιά του ANT1 την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής του

Γκολ... και στην τηλεθέαση έβαλε το Μουντιάλ την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής του!

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, στο σύνολο ημέρας στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο γενικό σύνολο, ήταν ο ΑΝΤ1 το διάστημα 20-27 Νοεμβρίου.

Το κανάλι ήταν πρώτο τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας όσο και στο prime time, με το Μουντιάλ να αναδεικνύεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen από Κυριακή 20 έως και Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ο ΑΝΤ1 υπερίσχυσε όλων των καναλιών, με μέσο όρο 16,8%, και 3,4 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, στο κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο κοινού ήταν επίσης πρώτος με μέσο όρο 16,1%.

Γκολ και στην τηλεθέαση έβαλε το Μουντιάλ την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής του, 20-27 Νοεμβρίου. Οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 23,6%, όσο και στο σύνολο κοινού με 22,7%.

Στο γήπεδο της τηλεθέασης, μπήκαν οι άνδρες τηλεθεατές που σκόραραν κατά μέσο όρο 34,1%, ενώ και οι γυναίκες έπαιξαν μπάλα με την υψηλότερη απόδοση να καταγράφεται στο γυναικείο κοινό ηλικίας 15-44, το οποίο έδωσε μέσο όρο 16,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλους τους μέχρι τώρα αγώνες, παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.306.614 τηλεθεατές, έστω και για 1’.

Οι αγώνες που τράβηξαν τα περισσότερα βλέμματα και κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις ήταν:

Γερμανία – Ιαπωνία: 30,1% (στο δυναμικό κοινό 18-54)

Κροατία – Καναδάς: 30,3% (στο δυναμικό κοινό 18-54)

Ισπανία – Γερμανία: 31,5% (στο δυναμικό κοινό 18-54)

Κατά το ίδιο διάστημα, υψηλές επιδόσεις και πρωτιές κατέγραψαν τα περισσότερα προγράμματα του ΑΝΤ1. Το «Καλημέρα Ελλάδα» προηγήθηκε του ανταγωνισμού τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16%, όσο και στο γενικό σύνολο με 18,3%, «Το Πρωινό» ήταν πρώτο με 16,1 %, στο δυναμικό κοινό 18-54, αλλά και στο γενικό σύνολο με 18,4%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού υπερίσχυσε όλων των δελτίων στο δυναμικό κοινό 18-54, με 16,3%.

