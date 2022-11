Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Οι απαντήσεις Δημητριάδη και το αίτημα για μάρτυρες στην Επιτροπή

Ολοκληρώθηκε η μυστική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων.

Ο εισηγητής της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης, μετά την ολοκλήρωση της μυστικής συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δήλωσε «για μια ακόμα φορά έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες της Αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτούν την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης και ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έδωσε απάντηση σε όλα».

Κύκλοι της ΝΔ, μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ανέφεραν πως «Στο κενό έπεσαν οι προσπάθειες δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην Γεν. Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο προσήλθε παρά τις αντίθετες κραυγές της αντιπολίτευσης, αλλά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν, χωρίς να επικαλεστεί το απόρρητο, όπως ορισμένοι προεξοφλούσαν.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν έκανε δουλειές και επιχειρηματικά ραντεβού με τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο και πως δεν γνώριζε τον κ. Ντίλιαν. Επίσης, τόνισε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ΚΕΤΥΑΚ, δεν γνωρίζει καμία ομάδα από αυτό, ούτε πρόσωπα και ότι η συνεργασία του ήταν με τον διοικητή της ΕΥΠ και Κοντολέοντα και ελάχιστα ως καθόλου με άλλα πρόσωπα.

Αποσαφήνισε ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με κακόβουλα λογισμικά και πως με την κυβέρνηση της ΝΔ δεν υπήρξε ποτέ αγορά, προμήθεια χρήση τέτοιων λογισμικών από κρατικές υπηρεσίες. Δεν επιβεβαίωσε επίσης, επιχειρηματικές συναντήσεις και ραντεβού στην Κύπρο με τον κ. Λαβράνο και ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα για τη νόμιμη επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε ερώτηση για το βαθμό καθημερινής του εμπλοκής στα θέματα της ΕΥΠ υπογράμμισε πως ήταν η απολύτως αναγκαία εκ της θέσεως του. Σημείωσε ότι τα κακόβουλα λογισμικά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί και την Κομισιόν. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει σχέση με τις εταιρίες Krikel και Intellexa, θυμίζοντας ότι η πρώτη ήρθε στην Ελλάδα επί υπουργίας του κ. Τόσκα με τον οποίο υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση».

Οι ίδιες πηγές της ΝΔ σημείωναν πως «και από την σημερινή ακρόαση του κ. Δημητριάδη κατέστη σαφές, όπως αναγνώρισε ενώπιον της Επιτροπής και μέρος της αντιπολίτευσης, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και το κακόβουλο λογισμικό Predator» και έκαναν γνωστό πως «αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή, η αποστολή ερωτήσεων προς τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο και Ντίλιαν προκειμένου να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής».

Κατρούγκαλος: Να έρθουν στην Επιτροπή Μπίτζιος, Λαβράνος και Ντίλιαν

«Η ΝΔ, που επικαλείται τάχα σκευωρία και ότι η αντιπολίτευση καλλιεργεί επίτηδες τοξικό κλίμα, και σήμερα ακολούθησε την ακριβώς αντίθετη τακτική με τις εξαγγελίες και τις διαρροές. Ουσιαστικά συντήρησε το κλίμα της ομερτά και έγινε ξεκάθαρη η πρόθεσή της να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στη διασύνδεση ΕΥΠ και Predator και τις πολύ πραγματικές ευθύνες του ίδιου του πρωθυπουργού τόσο για το σκάνδαλο όσο και για την συγκάλυψή του» ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

«Η ίδια η συσχέτιση από την πλειοψηφία της Επιτροπής των ιδιωτών που κλήθηκαν σε ακρόαση, και όπως γνωρίζεται είναι πια δεδομένη η διασύνδεση τους με το λογισμικό Predator με την ΕΥΠ, που αποτέλεσε και τη βάση της απόφασης της Επιτροπής για να είναι μυστική η συνεδρίαση, νομίζω ότι αποτελεί την καλύτερη ομολογία εκ μέρους της κυβερνητικής πλευράς πως η ΕΥΠ και Predator ήταν σε ένα κοινό κέντρο παρακολουθήσεων. Από εκεί και μετά, οι απαντήσεις που δόθηκαν σε καμία περίπτωση δεν κάλυψαν τα πολύ πραγματικά περιστατικά και κυρίως τις αποκαλύψεις που η δημοσιογραφική έρευνα έχει φέρεις το φως» προσέθεσε ο κ. Κατρούγκαλος και τόνισε:

«Εμείς θα επιμείνουμε να έρθουν οι κ.κ. Μπίτζιος, Λαβράνος και Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να μην έχουμε την γελοιοποίηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που θα επιδιώξει η πλειοψηφία, για να απαντήσουν γραπτά. Και για ένα πράγμα θα πρέπει να είναι βέβαιη η ΝΔ, ότι θα πέσει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου «εάν ο κ. Δημητριάδης απάντησε στα ερωτήματα», ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι «έδωσε απαντήσεις που ήταν πολύ πολύ αόριστες και όχι συγκεκριμένες κατά τη γνώμη μου».

Καστανίδης: Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει σε απόλυτο σκοτάδι άνομες ενέργειες

«Διαφάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει σε απόλυτο σκοτάδι άνομες ενέργειες όπως η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Άνομες ενέργειες που είτε οφείλονται σε κρατικές υπηρεσίες είτε σε ιδιώτες» δήλωσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και προσέθεσε:

«Σήμερα έφτασε στο απόγειο της δόξας της. Αρνήθηκε τη δημοσιότητα της συνεδρίασης. Αρνήθηκε τη βίαιη προσαγωγή ιδιωτών οι οποίοι δεν εξετέλεσαν το καθήκον τους να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Και αυτό το έκανε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν απόλυτα εξευτελιστικός για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ίδια την Βουλή. Και με έναν κανιβαλισμό της νομικής επιστήμης που δεν αντέχει στην στοιχειώδη πρακτική. Όλα λοιπόν, στο σκοτάδι και όχι στο φως για την κυβέρνηση».

