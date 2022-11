Οικονομία

Επιτόκια - Λαγκάρντ: δεδομένη η νέα αύξηση τους

Ανοικτά άφησε όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για το μέγεθος της επόμενης αύξησης των επιτοκίων, όσο και τον τελικό ύψος που θα φθάσουν αυτά, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Λαγκάρντ ανέφερε ότι «Το πόσο πιο πέρα πρέπει να πάμε τα επιτόκια και το πόσο γρήγορα πρέπει να φτάσουμε εκεί, θα εξαρτηθεί από τις αναθεωρημένες προβλέψεις που θα έχουμε σε λίγες ημέρες για την πορεία της οικονομίας, αλλά και από το πώς θα αντιδράσουν οι μισθοί και από τις πληθωριστικές προσδοκίες γενικότερα».

Οι αναλυτές μέχρι στιγμής αμφιταλαντεύονται για το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων το Δεκέμβριο μεταξύ 0,5% και 0,75%.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων και συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ καταγράφηκαν συναλλαγές 32 εκατ. ευρω εκ των οποίων τα 28 εκατ.ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,24% από 4,13% την Παρασκευή έναντι 1,98% του αντίστοιχου Γερμανικού ομολόγου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,26% από 2,18% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου , καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0429 δολ. από το επίπεδο των 1,0487 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,0423 δολάρια.

