Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - σχολεία: “Τέλος” στα σενάρια για επιστροφή της μάσκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν εξετάζεται το μέτρο της υποχρεωτικής μάσκας στα σχολεία για μαθητές και καθηγητές.

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν την πιθανή επιστροφή της μάσκας στα σχολεία, για μαθητές και καθηγητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στα σχολεία, ενώ το θέμα δεν πρόκειται να τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης από την Επιτροπή των Ειδικών.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες οι παιδίατροι είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για τα αυξανόμενα κρούσματα κοροναϊού, γρίπης και αναπνευστικών ιώσεων στα παιδιά με επιστολή τους στον Θάνο Πλεύρη και ζητούσαν να επιστρέψει η μάσκα στα σχολεία αλλά και γενικότερα στους κλειστούς χώρους.

Πιο αναλυτικά, οι παιδίατροι επεσήμαναν πως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της μεταφοράς του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους, της παρέλευσης σημαντικού χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού έναντι του Covid και της παρατηρούμενης αυξημένης νοσηρότητας, προτείνουν:

Την καθολική εφαρμογή προστατευτικής μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους

Την χρήση συσκευών καθαρισμού αέρα σε όλες τις τάξεις όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

Το άνοιγμα της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού έναντι του COVID-19 για όλα τα παιδιά και τους εφήβους 5- 17 ετών

Ειδήσεις σήμερα:

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Ηράκλειο: υπάλληλος καθαριότητας πέθανε εν ώρα εργασίας

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του