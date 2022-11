Κοινωνία

Συνάντηση Τσίπρα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανάγκη στήριξης του έντυπου Τύπου συμφώνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντησή του με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) στα γραφεία του κόμματος.

Με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα της Ένωσης και να συζητήσει με τους εκπροσώπους της προτάσεις για την στήριξη του κλάδου.

Καταρχήν, συμφώνησε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και υπογράμμισε την αναγκαιότητα να στηριχθεί ο έντυπος Τύπος, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ενημέρωσης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε "κηλίδα" στον πλουραλισμό και τη Δημοκρατία τη λίστα Πέτσα και σχολίασε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά προκάλεσε πρόβλημα και στην αξιοπιστία των Μέσων Ενημέρωσης.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε σύμφωνος με ένα πλαίσιο στήριξης του έντυπου Τύπου με αδιάβλητες διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια, ενώ τόνισε ότι κάθε ενίσχυση θα πρέπει να συνδέεται με τις θέσεις εργασίας στα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και τη διαφύλαξη και ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά.

Συμφώνησε με το αίτημα για απαλλαγή των έντυπων Μέσων από τον ΦΠΑ και για επιδότηση του χαρτιού - οι τιμές του οποίου έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας του πληθωρισμού.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η όποια οικονομική βοήθεια μπορεί να δοθεί, θα πρέπει να βρίσκεται στα πρότυπα της υπουργικής απόφασης Κρέτσου το 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες διαφάνειας στη χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να προβλέπεται σε ετήσια βάση με ένα νομοθετημένο πλαίσιο στο οποίο θα συμφωνήσουν τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα στηρίξει μια τέτοια προοπτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Ηράκλειο: υπάλληλος καθαριότητας πέθανε εν ώρα εργασίας

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του