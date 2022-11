Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη

Τον Πρωθυπουργό ν πάει στη Βουλή κάλεσε μέσω της νέας επίκαιρης ερώτησής του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας προς τον πρωθυπουργό, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αφενός αν θα βρει το θάρρος να πάει στη Βουλή και να διαψεύσει ότι παρακολουθούσε την εισαγγελέα της ΕΥΠ, τον οικονομικό εισαγγελέα και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και αν θα απευθυνθεί στην ΑΔΑΕ και στους παρόχους για να μάθουμε την αλήθεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι εδώ και τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης αρνείται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και κάνει λόγο για πρωτοφανή πρακτική και για απαξίωση του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ότι αρνείται να απαντήσει για:

το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό τον παρακρατικό κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις,

το ενδεχόμενο κάποιοι από όσους έχει αποκαλυφθεί πως παρακολουθούνταν με το Predator, να έχουν τεθεί και σε ταυτόχρονη επίσημη επισύνδεση από την ΕΥΠ,

έχουν τεθεί και σε ταυτόχρονη επίσημη επισύνδεση από την ΕΥΠ, το εάν δεσμεύεται ότι κανένας υπουργός, γενικός γραμματέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής και κανένας δημοσιογράφος από τις λίστες που έχουν δημοσιευθεί, δεν είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμικό Predator, τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ,

το εάν θα δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία των αστυνομικών που μετατέθηκαν στην ΕΥΠ για να λειτουργούν το Predator, καθώς και για

το εάν έξι σημαίνοντα πρόσωπα του δημόσιου βίου βρίσκονταν σε παρακολούθηση και από την ΕΥΠ εκτός από το Predator.

«Είναι πλέον σαφές ότι κρύβεστε από τη Βουλή γιατί είστε ένοχος. Είστε ο ιθύνων νους που έστησε τον παρακρατικό μηχανισμό και έδινε τις εντολές για τις παρακολουθήσεις είτε μέσω επίσημων επισυνδέσεων της ΕΥΠ είτε μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Και κρύβεστε ακριβώς γιατί δεν έχετε καμία πειστική απάντηση να δώσετε» αναφέρει ο κ. Τσίπρας στην επίκαιρη ερώτησή του και ερωτά επίσης τον πρωθυπουργό αν σκοπεύει να απευθυνθεί είτε στην ΑΔΑΕ είτε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να απαντήσουν, κατόπιν ελέγχου στα αρχεία τους, εάν τα πρόσωπα που έχει δημοσιευθεί ότι αποτελούσαν στόχους «του παρακρατικού μηχανισμού που στήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου», ήταν και επισήμως επισυνδεδεμένοι με εντολή της ΕΥΠ.

«Παρότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει, εδώ και καιρό, τη διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με τα λογισμικά παρακολούθησης και συνδράμει το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης, ώστε η έρευνα να προχωρά γοργά, ο κ.Τσίπρας συνεχίζει μονότονα την ίδια τακτική. Προσπαθεί -παίρνοντας κάθε εβδομάδα τη σκυτάλη από τον δημοσιογραφικό του βραχίονα - να δημιουργήσει εντυπώσεις, αναπαράγοντας ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και επιζητώντας το θέαμα και όχι την ουσία», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και επισημαίνει: «Να είναι σίγουρος ότι όλες οι απαντήσεις θα δοθούν όταν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και για όλο το διάστημα δράσης των λογισμικών αυτών στην Ελλάδα. Όσον αναφορά στην αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό στο Κοινοβούλιο, ας κάνει λίγο υπομονή. Σύντομα ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη θωράκιση απέναντι στα κακόβουλα λογισμικά και την αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών στο κομμάτι των υπηρεσιών ασφαλείας. Θεσμικά, υπεύθυνα, συγκροτημένα, τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα».

