Κολωνός: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 5χρονος (βίντεο)

Διίστανται οι οπτικές των γειτόνων του 5χρονου που δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά τη φωτιά στο σπίτι του.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι φλόγες στο διαμέρισμα της οδού Αλκυόνης πήραν γρήγορα διαστάσεις το βράδυ της Κυριακής. Οι γείτονες ειδοποίησαν την πυροσβεστική και προσπάθησαν να βοηθήσουν την οικογένεια.

«Άρχισα να φωνάζω ότι πήραμε φωτιά για να βγουν. ‘Πήραμε φωτιά, ειδοποιείστε την πυροσβεστική’», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Οι πυροσβέστες μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τον 5χρονο στο κρεβάτι του. Τον κατέβασαν αμέσως στο ισόγειο και του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες απουσίαζε εκείνη τη στιγμή με ένα από τα παιδιά ενώ το τρίτο και ο πατέρας κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το διαμέρισμα.

«Μένω δίπλα ακριβώς γι’ αυτό. Μαζί με την Πυροσβεστική και την αστυνομικό που ήρθε μετά. Και η Αστυνομία βοήθησε πολύ», δήλωσε ο γείτονας που ήταν από τους πρώτους που έκαναν μαλάξεις στο παιδί.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Τα αδέλφια του πήγαν για προληπτικούς λόγους στο Παίδων. Οι γονείς δεν τραυματίστηκαν ενώ ο πατέρας συνελήφθη. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από τον οποίο προέκυψε σοβαρή σωματική βλάβη. Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και θα δικαστεί την Τετάρτη.

«Ο πατέρας πρέπει να ήταν μεθυσμένος από ό,τι μου είπανε», δήλωσε ένας γείτονας, ενώ ένας άλλος ένοικος της πολυκατοικίας, είπε πως «ο πατέρας είχε έρθει από τη δουλειά όπως είπε. Έπεσε να κοιμηθεί».

Στελέχη της Πυροσβεστικής προσπαθούν να διαπιστώσουν από τί προκλήθηκε η φωτιά. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες ξεπήδησαν στον προθάλαμο του σπιτιού. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε μαγειρικό σκεύος σε αναμμένο μάτι ωστόσο δεν φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί η φωτιά. Η κατάσταση του 5χρονου παραμένει κρίσιμη.

