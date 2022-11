Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων έκανε πάνω απο 50 κλοπές

Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ποιοι ήταν και που "χτυπούσαν" οι "άγουροι κακοποιοί".

Εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διάφορες κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν 3 μέλη της (ηλικίας 16, 17 και 18 ετών) και ταυτοποιήθηκαν άλλα 8, μεταξύ των οποίων 2 έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 51 περιπτώσεις κλοπών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της οποίας ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κλοπών κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 25-11-2022, τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών ως μέλη της συμμορίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς κατελήφθησαν να κατέχουν 40,48 γραμμ. κάνναβης.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν 8 μέλη της συμμορίας, μεταξύ των οποίων 2 έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

Μετά από πολύμηνη έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, αποκαλύφθηκε και χαρτογραφήθηκε η δράση της συμμορίας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της προέβαιναν κυρίως σε διάρρηξη σταθμευμένων οχημάτων, αφαιρώντας από το εσωτερικό αντικείμενα αξίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, αφαιρούσαν διάφορα εξαρτήματα εξωτερικά ή εσωτερικά αυτών. Στο εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνονταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες, καταστήματα και γραφεία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 51 περιπτώσεις κλοπών κατά το χρονικό διάστημα από 7-4-2021 έως 18-11-2022.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη και των υπόλοιπων μελών".

