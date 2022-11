Κόσμος

Γερμανία: Οργάνωναν πραξικόπημα και απαγωγή του υπουργού Υγείας

Οργάνωση που εξαρθρώθηκε χάρη στην εμπλοκή μυστικού αστυνομικού στη Γερμανία σχεδίαζε πραξικόπημα και απαγωγή του υπουργού Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ. Υπό κράτηση βρίσκονται συνολικά 5 άτομα.

Όπως ανέφερε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, ο ειδικός αστυνομικός από το Εγκληματολογικό Τμήμα της Ρηνανίας - Παλατινάτου «συνεργαζόταν» με την οργάνωση που σχεδίαζε το πραξικόπημα κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2021 - Απριλίου 2022.

Ο αστυνομικός αντάλλασσε μηνύματα με τα μέλη της μέσω Telegram. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν πλέον λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια για μια γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης διάρκειας δύο εβδομάδων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραξικόπημα και για την απαγωγή του Καρλ Λάουτερμπαχ και μάλιστα ενώ θα βρισκόταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, μπροστά στις κάμερες.

Το πρόσωπο είχε επιλεγεί με «ψηφοφορία» μεταξύ των μελών της ομάδας και ο υπουργός Υγείας θεωρήθηκε τότε «ο πιο μισητός πολιτικός», κυρίως λόγω της πολιτικής του για την πανδημία.

Τα τέσσερα μέλη της οργάνωσης - όλοι τους Γερμανοί - συνελήφθησαν τον περασμένο Απρίλιο και κατηγορούνται ότι εκπονούσαν τα συγκεκριμένα σχέδια, αφού ένα από αυτά συνάντησε τον μυστικό αστυνομικό και συζήτησε μαζί του μια συμφωνία για όπλα σε διάφορα σημεία της χώρας.

Τον Οκτώβριο συνελήφθη το πέμπτο άτομο, συνταξιούχος δάσκαλος από τη Σαξονία, με υψηλή θέση στην οργάνωση. Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, μετρητά, ράβδοι χρυσού, ασημένια νομίσματα και συνάλλαγμα, επισημαίνει το δικαστήριο στην ανακοίνωσή του.

Ένας από τους συλληφθέντες έχει καταθέσει ότι στα σχέδια της ομάδας περιλαμβανόταν και η εμφάνιση σωσία για τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Επιπλέον, η οργάνωση θα επιδίωκε την αναγνώρισή της στο εξωτερικό, στέλνοντας εκπροσώπους με πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, μέχρι τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, προκειμένου να ζητήσουν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το νέο Σύνταγμα της Γερμανίας θα βασιζόταν στο αυτοκρατορικό σύνταγμα του 1871 – χωρίς όμως αυτοκράτορα ή βασιλιά, αλλά με δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, «ως δείγμα προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή».

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η οργάνωση είχε επικοινωνία με άτομα από την ακροδεξιά και τη νεοναζιστική σκηνή της Γερμανίας, οπαδούς θεωριών συνωμοσίας και επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής για την πανδημία του κορονοϊού. Οι πρώτες ευρείες συναντήσεις είχαν διοργανωθεί στη Ρηνανία – Παλατινάτο, στην Έσση και στη Θουριγγία.

Πριν από λίγες ημέρες ανανεώθηκε η απόφαση κράτησης των υπόπτων, ενώ η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία επεξεργάζεται το κατηγορητήριο.

Θεωρείται πιθανό οι κατηγορίες που θα απαγγελθούν να αφορούν «προετοιμασία ακραίας προδοτικής πράξης», αν και, όπως επισημαίνει το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες σχετικά με το εάν τα σχέδια είχαν συγκεκριμενοποιηθεί επαρκώς, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, τον τόπο και τα μέσα.

