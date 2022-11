Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 21 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση

Ο υφυπουργός Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης, σε απάντηση που έδωσε σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη, για το επίδομα θέρμανσης. Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, φέτος θα διατεθεί ποσό 300 εκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα θέρμανσης, ποσό «αισθητά αυξημένο», σε σχέση με τα 174 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν πέρυσι.

Ο κ.Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Α1156/2022, για το ύψος, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, όπως ειδικότερα ανέφερε:

επεκτάθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για το φωτιστικό πετρέλαιο, εκτός από την επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσοξύλων, της βιομάζας πέλλετ και της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η οποία ίσχυε πέρυσι.

για το φωτιστικό πετρέλαιο, εκτός από την επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσοξύλων, της βιομάζας πέλλετ και της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η οποία ίσχυε πέρυσι. διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα όρια της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, ώστε να ενταχθούν στην επιδότηση οι περισσότεροι δικαιούχοι και αυξήθηκε η βάση υπολογισμού και το ανώτατο όριο του επιδόματος.

προβλέφθηκε διπλασιασμός του ποσού του επιδόματος, το οποίο μπορεί να φτάσει στα 1.600 ευρώ για νέους δικαιούχους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για παλαιούς δικαιούχους, οι οποίοι παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις λοιπές επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση. Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις.

προκειμένου να διασφαλιστεί ρευστότητα στους καταναλωτές, κατά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, η οποία θα καταβληθεί έως την 21η Δεκεμβρίου 2022, οι παλαιοί δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή θα συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος.

Σε σχέση με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας, δηλαδή πέλετ, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος συνδέεται με την προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης, ο οποίος καθορίστηκε βάσει κλιματολογικών συνθηκών, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Όπως εξάλλου επισήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διευκολυνθούν οι υλοτομικές εργασίες στους τοπικούς πληθυσμούς και να πραγματοποιηθεί η δωρεάν διάθεση ή με συμβολικό αντίτιμο, καυσόξυλων από τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας προς τους κατοίκους σε όλη την Ελλάδα. Φέτος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διέθεσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί την υψηλότερη πίστωση της τελευταίας δεκαετίας προς τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Ανεπαρκή χαρακτήρισε τα μέτρα ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης. «Μιλάμε για μια χώρα, όπου δύο μισθοί πλέον πηγαίνουν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα ορεινά των Ιωαννίνων, στα ορεινά της Δράμας και άλλες περιοχές, στα Γρεβενά, έχουμε άλλους τέσσερις μισθούς να πηγαίνουν στη θέρμανση. Δεν είναι κάτι, το οποίο χωράει σε μια μικρή αύξηση - που περιγράψατε - στα επιδόματα θέρμανσης», είπε ο κ. Αρσένης και πρόσθεσε: «Μια οικογένεια με δύο παιδιά κι ένα διαμέρισμα εκατό τετραγωνικών χρειάζεται δυόμισι χιλιάδες λίτρα πετρέλαιο. Το καθαρό κόστος είναι 645 ευρώ και 1.855 ευρώ οι φόροι. Εσείς τους δίνετε 722 ευρω. Είναι αστείο το ποσό! Δεν κάνει ουσιαστική διαφορά. Προφανώς από το ολότελα καλύτερο είναι κι αυτό, αλλά δεν τους σώζει. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν φτάσει στο σημείο να καίνε λιγνίτη στο σπίτι τους. Παίρνουν λιγνίτη και τον καίνε είτε στις σόμπες είτε στις σε διάφορους καυστήρες ξύλου, με τρομερές επιπτώσεις στην υγεία. Οι ρύποι που προκαλούν δύσπνοια, άσθμα και πολλά ακόμα, σε αυτές τις περιοχές είναι όχι απλώς εκτός ορίων, αλλά πολλαπλάσιες του ορίου».

«Όπως έχουμε μεταφορικό ισοδύναμο πρέπει να έχουμε ενεργειακό ισοδύναμο για τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση. Πρέπει να βρούμε το ενεργειακό ισοδύναμο», είπε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης του ενεργειακού κόστους.

«Δεν σας ζητάνε να μην χρεώνονται το πετρέλαιο, που θα έπρεπε να σας το ζητάνε. Σας ζητάνε να μην χρεώνονται το φόρο πάνω από τα 500 λίτρα που είναι μέσος όρος. Σας ζητάνε να τους χαρίσετε τον φόρο πάνω από τα πεντακόσια λίτρα θέρμανσης. Και όχι με ένα τρόπο που θα οδηγεί σε λαθρεμπόριο, απλά με την επιστροφή στο taxisnet τους, ατομικά, με καθαρό τρόπο, με τρόπο που δεν είναι προστατευτικός απέναντι σε κάθε πιθανή εκμετάλλευση. Καθαρά να πάνε τα χρήματα στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25.

