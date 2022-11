Κοινωνία

Προσφυγικά: Νεκρός από φωτιά σε ισόγειο χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η φωτιά στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.



Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας επί της οδού Ξυνιάδος.

Τη σορό ενός άντρα εντόπισαν Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε ισόγειο χώρο, επί της οδόύ Ξυνιάδος, στην Αθήνα.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγειο χώρο κτιρίου επί της οδού Ξυνιάδος στην Αθήνα. Η #πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 28, 2022

Μέσα στο ισόγειο που είχε κατακλυστεί από τους καπνούς, βρέθηκε η σορός του 55χρονου άντρα ΑΜΕΑ.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν για έλεγχο δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση - Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Έμμας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - σχολεία: “Τέλος” στα σενάρια για επιστροφή της μάσκας

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 21 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση