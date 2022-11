Πολιτική

Μητσοτάκης στο LSE: Πιθανή η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα - Εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές

Ο Πρωθυπουργός στο London School of Economics για τις εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, τις πρακολουθήσεις και το μεταναστευτικό.

«Εκτιμώ ότι είναι εφικτή η επίτευξη της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, άποψη μου είναι ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που παίρνει γρήγορα αποφάσεις και έχω αποδείξει πως μονοκομματική κυβέρνηση δεν αποκλείει την συμμετοχή στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο και απέκλεισε μετεκλογική συνεργασία με την άκρα δεξιά.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εφικτή την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα , και όπως είπε, διαπιστώνει πρόοδο στο εν λόγω ζήτημα, ωστόσο, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί δημοσίως, κατά τη συζήτηση, που είχε με τον επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο London School of Economics, Kevin Featherstone. «Είναι πιθανό να εξευρεθεί μία αμοιβαία επωφελής λύση, μπορεί να γίνει η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και ταυτόχρονα να ληφθούν υπ όψιν οι προβληματισμοί του Βρετανικού Μουσείου. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει momentum, συνειδητά μιλώ για επανένωση των Γλυπτών και όχι για επιστροφή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι απειλές από την Τουρκία και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είναι απαράδεκτες. Έχουμε καταστήσει σαφές πως είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά δεν θα δεχθούμε παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ούτε θα δεχθούμε τετελεσμένα», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς από τον Kevin Featherstone για τη στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι σημαντικό πως η Ελλάδα έπεισε τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι δεν διακυβεύεται μόνον η θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά η συνολική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επέμεινε πως «η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και η οποία μπορεί να επιλυθεί επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να επιδείξει η Τουρκία καλή θέληση. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό εξωθώντας, όπως είπε χαρακτηριστικά απελπισμένους ανθρώπους προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. «Δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται έως σήμερα, έχουμε καλέσει την Τουρκία να επιστρέψει στο πνεύμα της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας του 2016» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως στο φόντο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται γεωπολιτικά πιο ενωμένη, ωστόσο επανέλαβε πως στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης αναζητείται ακόμα «μία ισχυρότερη ευρωπαϊκή απάντηση έναντι του ρωσικού εκβιασμού» και υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει καταθέσει εγκαίρως στον ευρωπαϊκό διάλογο την πρόταση της για την επιβολή πλαφόν στην διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. «Έχουμε κάνει πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο, έχουμε ακόμη δρόμο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε, εξάλλου, των μεταρρυθμίσεων, που προωθεί η κυβέρνηση, «έχουμε πλέον την ιδιοκτησία των σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που προωθούμε», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι οι αγορές επικροτούν τις επιλογές της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, συμπληρώνοντας ότι το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης στην χώρα θα είναι τριπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ερωτηθείς σχετικά ο πρωθυπουργός διέψευσε ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα κάνει push backs στο Αιγαίο αναφέρθηκε στη δημιουργία σύγχρονων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και επιτέθηκε σε μερίδα ξένων μμε τα οποία τόνισε δεν είναι αντικειμενικά επικαλούμενος το περιστατικό του Αυγούστου με τους 38 μετανάστες στον Έβρο όπου τελικά, όπως είπε, δεν υπήρχε νεκρό κοριτσάκι παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές.

Σε ερώτηση για το ζήτημα των παρακολουθήσεων ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως παρότι νόμιμη η επισύνδεση στο κινητό του ευρωβουλευτή τότε Νίκου Ανδρουλάκη δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ ου και παραιτήθηκαν στελέχη της κυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ Μητσοτάκης έκανε την διάκριση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και την λειτουργία των κακόβουλων και παράνομων λογισμικών και τόνισε ότι με το νομοσχέδιο που εισάγει η κυβέρνηση προστίθενται φίλτρα όπως η έγκριση από τον πρόεδρο της Βουλής.

«Θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα απαγορεύσει την χρήση και εμπορία παράνομων λογισμικών» σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως «είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι παράνομο λογισμικό λειτουργούσε στην χώρα πριν έρθει η ΝΔ στην εξουσία».

