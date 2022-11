Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τρίτης σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Στον ANT1, στο ANT1+ και στο Antenna.gr θα προβληθούν οι αγώνες της Τρίτης, καθώς τα δύο παιχνίδια κάθε ομίλου ξεκινούν πλέον την ίδια ώρα.

Οι νίκες της Βραζιλίας και της Πορτογαλίας επί των Ελβετών (1-0) και των Ουρουγουανών (2-0) αντίστοιχα, «σφράγισαν» την παρουσία τους στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, στο κλείσιμο της 2ης αγωνιστικής και πλέον από την Τρίτη (29/11) οι 32 ομάδες μπαίνουν στην 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, που θα κρίνουν τα πάντα όσον αφορά τις ομάδες που θα πάρουν τα «εισιτήρια» για τα νοκ-άουτ, αλλά και τις κατατάξεις στους ομίλους.

Το πρώτο «πιάτο» της 3ης αγωνιστικής «σερβίρουν» ο 1ος και ο 2ος όμιλος, όπου η Ολλανδία και η Αγγλία θέλουν να σφραγίσουν τις νίκες και την πρωτιά στα γκρουπ τους, ενώ ο Ισημερινός με τη Σενεγάλη και το Ιράν με τις Η.Π.Α. θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν τις δεύτερες προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στους «16».

Από την Τρίτη (29/11) οι δύο αγώνες ανά όμιλο της 3ης αγωνιστικής θα διεξάγονται την ίδια ώρα (17:00 και 21:00) για λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Τέσσερις αγώνες κάθε ημέρα στο Μουντιάλ 2022 μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου

Την Δευτέρα, στον πρώτο αγώνα της ημέρας, Καμερούν και Σερβία «μοίρασαν» γκολ και θέαμα, ενώ λίγο αργότερα, η Γκάνα πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Νότιας Κορέας.

Στον απογευματινό αγώνα, η Βραζιλία νίκησε την Ελβετία με ένα εκπληκτικό γκολ και «κλείδωσε» την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Στον τελευταίο αγώνα της Δευτέρας, η Πορτογαλία νίκησε την Ουρουγουάη.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα μεταδώσει τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, ζωντανά στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και παράλληλα όλους τους αγώνες σε live streaming στο ΑΝΤ1+.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την πρόκριση στην φάση των «16», κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων από τον ΑΝΤ1, θα γίνονται και παράλληλες συνδέσεις με τον αγώνα που θα διεξάγεται ταυτόχρονα και θα μεταδίδεται από το antenna.gr, όταν θα υπάρχει σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάζει την βαθμολογία του ομίλου και τη «μάχη» της πρόκρισης.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Τρίτης

Την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 ή από το ANT1+ και το Antenna.gr:

17:00, Εκουαδόρ - Σενεγάλη (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

17:00, Ολλανδία - Κατάρ (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

21:00, Ουαλία - Αγγλία (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Ιράν - ΗΠΑ (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2022:

Ισημερινός-Σενεγάλη και Ολλανδία-Κατάρ στις 17:00

Στο «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ-Χορ η Ολλανδία, μολονότι δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, θέλει μία ευρεία νίκη επί του αποκλεισμένου Κατάρ, για να διασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό του. Εκτός για τους Καταριανούς θα είναι ο τραυματίας ο Αλ Ραβί, ενώ αμφίβολος για τους Ολλανδούς είναι ο Λανγκ λόγω διαστρέμματος.

Την ίδια ώρα (17:00) στο «Khalifa International Stadium» της Ντόχα, ο Ισημερινός χωρίς τον «λαβωμένο» ηγέτη του Ένερ Βαλένσια (τραυματίας στο γόνατο) θέλει μίνιμουμ την ισοπαλία απέναντι στη Σενεγάλη για να πάρει τη 2η θέση. Στον αντίποδα, οι Αφρικανοί που θα αγωνιστούν χωρίς τους τραυματίες Μπαλό-Τουρέ και Κουγιατέ με νίκη θα είναι στον επόμενο γύρο.

Ουαλία-Αγγλία και Ιράν-ΗΠΑ στις 21:00

Η Αγγλία δεν «τελείωσε» τη δουλειά στο ματς της 2ης αγωνιστικής απέναντι στις Η.Π.Α. και θέλουν πλέον πάση θυσία τη νίκη επί της Ουαλίας για να βγει πρώτη στον 2ο όμιλο. Στο «Ahmad bin Ali Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν θα έχει διαθέσιμο μόνο τον Ράιτ που ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ επανήλθε ο Μάντισον που έχασε τα δύο πρώτα ματς λόγω προβλήματος στο γόνατο. Οι Ουαλοί (που έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες) δεν υπολογίζουν στον τιμωρημένο Χένεσι, που αποβλήθηκε στον αγώνα με το Ιράν και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Γουόρντ.

Μάχη μέχρις... εσχάτων αναμένεται και στο «Al Thumama Stadium» της Ντόχα, όπου το Ιράν θα αντιμετωπίσει τις Η.Π.Α. σε ένα ιστορικό ματς που πιθανότατα θα δώσει το δεύτερο «εισιτήριο» για τους «16». Εκτός μάχης για το Ιράν έχουν τεθεί οι Μπαϊρανβάντ (τραυματισμένος στο κεφάλι) και Τζαχανμπάκς (τιμωρημένος με δύο κίτρινες), ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία απουσία.





