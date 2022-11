Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της εβδομάδας

Ποιες επιδόσεις του “Greek Freak” οδήγησαν στην ανάδειξη του ως κορυφαίου παίκτη στην Ανατολή. Ποιος είναι ο MVP στην Δύση.

Για δεύτερη φορά την εφετινή αγωνιστική περίοδο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο δύο φορές MVP οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε ρεκόρ 3-1 την εβδομάδα που πέρασε με μέσο όρο 35,3 πόντους, 9,5 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ.

Ο Αντετοκούνμπο έχει μέσο όρο 30,9 πόντους τη φετινή σεζόν, τον τέταρτο υψηλότερο του ΝΒΑ.

Οι Μπακς (14-5) βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση της βαθμολογίας της Ανατολικής Περιφέρειας.

Την ίδια στιγμή ο σέντερ των Φοίνιξ Σανς, ΝτιΆντρε Έιτον, κέρδισε τον αντίστοιχο τίτλο στη Δύση, κρατώντας αήττητους (3-0) τους «Ήλιους» με μέσο όρο 23,7 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Η καλύτερη του εμφάνιση ήταν το Σάββατο εναντίον της Γιούτα, όταν σημείωσε 29 πόντους και μάζεψε 21 ριμπάουντ (career high) για να οδηγήσει τους Σανς (13-6) στη νίκη. Το Φοίνιξ οδηγεί την κατάταξη της Δυτικής Περιφέρειας.

